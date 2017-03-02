Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından, "Erasmus Plus-Mevlana-Farabi Öğrenci Değişim Programları Bilgilendirme...

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından, "Erasmus Plus-Mevlana-Farabi Öğrenci Değişim Programları Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünce yürütülmekte olan öğrenci değişim programları hakkında öğrencileri bilgilendirmeye yönelik toplantı Kültür ve Kongre Merkezinde öğrencilerin katılımlarıyla yapıldı. Toplantıda öğrencilere, "Erasmus Plus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları'nın nasıl işlediğine dair detaylı bilgiler verilerek, kendilerinden gelen sorular cevaplandırıldı.

Bilgilendirme toplantısı sonrası düzenlenen çekiliş ile de 20 öğrenciye Nevşehir'de yer alan çeşitli işletmelerin sponsorluğu ile ücretsiz olarak sağlanan yemek, kahve, atv turu, Ihlara Vadisi turu ve kahvaltı gibi imkanlara ulaşmalarını sağlayacak hediye kuponları ile promosyon malzemeleri hediye edildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünce yürütülmekte olan "Farabi Öğrenci Değişim Programı başvuruları 01-15 Mart 2017 tarihlerinde, Erasmus Plus öğrenim ve staj hareketliliği başvuruları ise 20 Mart-03 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak.