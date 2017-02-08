Erbaa’da Ahşap Binada Yangın

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Şehit Er Hasan Avcı Caddesi'nde Recep Kafalı'ya (57) ait ahşap binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen alevler kısa sürede çatıya sıçradı. Evde kimse bulunmadığı sırada çıkan yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın haberini alarak evine gelen Recep Kafalı ve akrabaları, evin halini görünce gözyaşlarını tutamadı. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.