Erbaa’da Asayiş Operasyonu: 8 Gözaltı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde ilçede belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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