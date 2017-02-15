Erbaa’da Mezarlık Çalışmaları

Erbaa Belediyesi 50 dönümlük alanda "Yeni Sarmadut Mezarlığı 2'nci Etap" için yapım çalışmalarına başladı.
Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan yeni mezarlık alanının yapımı için çalışmalar başladı. Yeni Sarmadut Mezarlığı 2'nci Etap mevcut Sarmadut Mezarlığı karşısında yapılacak. Mezarlık 15'er metrekarelik 1200 mezarlık alanından oluşacak. Mescit, yürüyüş alanları, peyzaj çalışmaları ve tuvaletlerin yapılacağı çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
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