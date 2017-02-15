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Erbaa'da yeni mezar alanları hazırlanıyor

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Erbaa'da yeni mezar alanları hazırlanıyor
Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde mevcut Sarmadut Mezarlığı karşısında yer alan 50 dönümlük alanda Yeni Sarmadut Mezarlığı 2’inci Etap için yapım çalışmaları başladı

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde mevcut Sarmadut Mezarlığı karşısında yer alan 50 dönümlük alanda Yeni Sarmadut Mezarlığı 2’inci Etap için yapım çalışmaları başladı. Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan yeni mezarlık alanının yapımı için iş makineleri alanda kazı işlemi gerçekleştiriyor. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Yeni Sarmadut Mezarlığı'nın 2’inci etabı şu anda mevcut Sarmadut Mezarlığı karşısına yapılacak. Mezarlık 15’er metrekarelik, 1200 mezarlık alanından oluşacak. Mescit, yürüyüş alanları, peyzaj çalışmaları ve tuvaletlerin yapılacağı çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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