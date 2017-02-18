Erbaa’da Yunus Emre Bilgi Evi Temel Atma Töreni

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediyesinin Yunus Emre Parkı'nda inşa ettiği "Yunus Emre Bilgi Evi" için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediyesinin Yunus Emre Parkı'nda inşa ettiği "Yunus Emre Bilgi Evi" için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Erbaa Belediyesi tarafından Mehmet Akif Mahallesi'nde inşasına başlanan Yunus Emre Bilgi Evi için temel atma töreni düzenlendi. Törene AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Mikail Altıntaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İrfan Usta, İlçe Jandarma Komutanı Nail Gözütok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninde açılış konuşmasını Erbaa Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Mustafa Kağan Bakır yaptı. Bakır konuşmasında çocuklara Bilgi Evlerinde sunulacak sosyal ve kültürel imkânlarla eğitime ve geleceğe destek olunacağını söyledi.

Yunus Emre Bilgi Evinin ilk olmadığını belirten Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım şöyle konuştu: "Bu ilk değil. Şu anda Yeni Mahalle Bilgi Evimizde 60'tan fazla öğrencimize hizmet veriyoruz. Orada sadece genç kardeşlerimize değil aynı zamanda bayan kardeşlerimize de eğitimler veriyoruz. Bilgi Evleri bulunduğu çevrenin yaşam merkezi olacak. Hedefimiz bu. Bilgi Evlerimiz Evyaba ve Karşıyaka ve Kuruçay Mahallelerimizde de çok yakında hizmete girecek. "Alacabal'ı unutma" diyen arkadaşlarımız vardı. İnşallah Bilgi Evini Alacabal'a da kazandıracağız. Yaklaşık 1 milyon TL'lik bir yatırımla bugün merkezde temel atıyoruz. Bilgi Evlerini öncelikle şehir merkezine uzak olan mahallelerimize kurduk. Bilgi ve teknolojiye uzak kalmasın hiçbir yavrumuz, eğitimde fırsat eşitliği olsun diye biraz daha çevre mahallelerimize bu konuda öncelik verdik."

"Yanı başımızda örgütler icat ettiler"

"Bir yandan belediye olarak yerelde hizmetlerimizi üretmeye bir yandan da merkezi yönetim olarak burada yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltme gayreti içerisindeyiz" diyerek sözlerine başlayan Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili Zeyid Aslan, "Bu değişikliğe niye ihtiyaç duyuldu? Türkiye güllük gülistanlık gidiyordu ne gerek vardı? Türkiye son 4 yılda önemli süreçler yaşıyor. Dünyanın en büyük terör örgütleri herkesi bıraktı Türkiye ile savaşıyor. Biz zaten 30 yılı aşkın bir zamandır PKK ile bir mücadele veriyorduk. Hemen yanı başımızda örgütler icat ettiler ve o örgütlerle şuanda savaşan tek ülke Türkiye. Çünkü bizim sınırlarımızda cereyan ediyor. Bizim sınırlarımızın hemen etrafında bizi tehdit ediyor. 15 Temmuz gibi bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldık. O zaman Türkiye'nin istikrarını koruyabilmesi ve güçlü kalabilmesi için bir takım değişikliklere ihtiyaç vardı. Bu ülkede istikrarı sağlamanın yolu hükümet sistemlerinin ve seçim dönemlerinin herkes tarafından bilinmesinden geçer" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurban kesilmesi ve duaların okunmasıyla Yunus Emre Bilgi Evinin temeli atıldı.