Erbaa'ya 'Kent Meydanı'

Tokat’ın Erbaa İlçesi'nde Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Perşembe günü esnafla buluşup yapımına başlanacak “Kent Meydanı" projesiyle ilgili bilgi verecek

2017 baharında inşasına başlanması beklenen Erbaa Kent Meydanı projesinin ihalesi yapıldı. İhalenin yapılmasının ardından çarşı ve meydan çevresinde bulunan esnafa projenin aktarılması için bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım’ın bu kapsamda Perşembe günü saat 10.00’da Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda çarşı merkezi sokak sağlıklaştırma, Kent Meydanı ve Kültür Parkı'nı kapsayan projenin detaylarını aktarıp, esnafın görüş ve önerilerini dinleyeceği öğrenildi.

İstişare mekanizmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Yıldırım, “Kültür Kongre Merkezimizde esnafımızla buluşup, ‘Kent Meydanı' projemiz ile ilgili istişarelerde bulunacağız. Bu proje esnafımızı yakından ilgilendiriyor. Meydana ve çevresinde bulunan esnaf ve mülk sahiplerimize projenin neleri kapsadığını detaylı bir şekilde aktaracağız. Görüş ve önerileri dinleyeceğiz. Tüm Esnaflarımızı Perşembe günü yapılacak toplantıya bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Taner YEŞİLSU / TOKAT