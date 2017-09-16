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Erbakan: "Anadolu’ya Milli Görüş Mayasını Çalmak İçin Uğraşıyoruz"

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Erbakan: "Anadolu’ya Milli Görüş Mayasını Çalmak İçin Uğraşıyoruz"
Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Muhammet Ali Fatih Erbakan, "Anadolu'ya Milli Görüş mayasını çalmak için uğraşıyoruz" dedi.

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Muhammet Ali Fatih Erbakan, "Anadolu'ya Milli Görüş mayasını çalmak için uğraşıyoruz" dedi.

Tokat'ta bir dizi temasta bulunan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Muhammet Ali Fatih Erbakan, Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve STK'ları ziyaret etti. Daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen "Erbakan'ı anma ve anlama" programına katılan Erbakan, konuşma yaptı. Erbakan Vakfı olarak, Milli Görüşçüler olarak Türkiye'de, Orta Doğu'da, İslam aleminde, Amerika'nın posta memurluğuna, işbirlikçiliğine, tetikçiliğine en gür sedayla "hayır" dediklerini ifade eden Erbakan, "Erbakan Vakfı olarak Türkiye'nin, Anadolu'nun dört bir yanında dün Amasya bugün Tokat'ta olduğu gibi Anadolu'ya Milli Görüş mayasını çalmak için uğraşıyoruz. Cenab-ı Allah bu mayanın tutmasını nasip etsin. Nasrettin Hoca'nın hikayesini biliyorsunuz. Koskoca göl maya tutar mı dedikleri zaman "ya tutarsa" diyor. Şimdi şartlara baktığımız zaman bizim aleyhimize gözüküyor, işimiz çok zor gözüküyor. Arkamızda sermaye, holdingler, dış destekler, dış güçler, medya, devlet desteği yok. Başımızda Erbakan hocamız yok. Bütün şartlar aleyhimizde gibi gözüküyor. Ama Erbakan hocamızın bir sözünü hatırlıyorum. Diyordu ki "Biz eğer Allah'a güvenir ve dayanırsak, bize Allah yardım eder" diyordu. Onun için "boşa uğraşıyorsunuz bu maya tutmaz" diyenlere "ya bir tutarsa o zaman sen düşün" diyorum. Bir tutarsa Allah'ın izni ile o zaman Türkiye Milli Görüş ile ayağa kalkar, İslam birliği kurulur ve daha İslam birliğinin kurulduğu gece Arakan'daki, Keşmir'deki, Suriye'deki bütün zulümler o gece bıçakla kesilmiş gibi kesilir" dedi.

Konuşmasının ardından günün anısına Erbakan'a çiçek takdim edilirken, vatandaşlar sloganlar atarak sevgi gösterilerinde bulundu.

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