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Erbakan Düzce’de Anıldı

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Erbakan Düzce’de Anıldı
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Erbakan Vakfı tarafından namaz sonrası vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Erbakan Vakfı tarafından namaz sonrası vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzce Merkez cami önünde Erbakan Vakfı tarafından vatandaşlara etli pilav ikramında bulunuldu.

Erbakan Vakfı Düzce İl Başkanı Nezir Merttürk, 29 Ekim 1926 tarihinde doğup 27 Şubat 2011 tarihinde ebedi yolculuğuna intikal eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın 85 yıllık yaşam mücadelesi belki de eşi benzeri olmayan bir hayat yolculuğudur. 85 Yıl yaşayan Milli Gürüşün kurucu lideri 28 Şubatta Başbakanlıktan istifa ettirilerek 14 yıl sonra aynı tarihe bir gün kala hayata veda etti. Davası ve ilkeleri gibi hoca ve lider olarak gençlere örnek oldu. Milli görüşün babasıydı. İslamcı düşünceyi siyasete taşıdı. Kurduğu 4 partisi kapatıldı. İnandığı davada inatçıydı, yılmadı. Son nefesine kadar aktif siyasetin içinde kaldı. Öğrenmeyi ve öğretmeyi hayatının merkezine yerleştirmiş değerli bir ilim adamıydı. Ülkemize yapmış olduğu büyük hizmetler, milletimizin hatırasında daima rahmet ile yad edilecek ve her zaman hatırlanacaktır" dedi.

Erbakan Düzce’de Anıldı

Erbakan Düzce’de Anıldı

Erbakan Düzce’de Anıldı

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