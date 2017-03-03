Erbakan Samsun'da anılacak

54. Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 6. seneyi devriyesinde Samsun’da anılacak.

Vefatının 6. Seneyi devriyesinde 54. Hükümetin Başbakanı, Saadet Partisi Eski Genel Başkanı ve Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocayı anmak ve anlamak maksadıyla Saadet Partisi Samsun İl Başkanlığı tarafından organize edilen konferansa Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kamalak katılacak. 05 Mart 2017 Pazar günü saat 19.00’da Anakent Sosyal Tesislerinde ‘’Savaş Değil Barış, Çatışma Değil Diyalog’’ sloganıyla gerçekleştirilecek konferans’da Kamalak, Erbakan hocanın siyasi mücadelesini anlatacak. Konferans’da Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından animasyon teknikleriyle hazırlanan ‘’Erbakan; İnanç’’ sinevizyonu da izlenecek.