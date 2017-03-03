  • BIST 89.722
  • Altın 146,620
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C

Erbakan Samsun'da anılacak

»
Erbakan Samsun'da anılacak
54. Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 6. seneyi devriyesinde Samsun’da anılacak.

Vefatının 6. Seneyi devriyesinde 54. Hükümetin Başbakanı, Saadet Partisi Eski Genel Başkanı ve Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocayı anmak ve anlamak maksadıyla Saadet Partisi Samsun İl Başkanlığı tarafından organize edilen konferansa Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kamalak katılacak. 05 Mart 2017 Pazar günü saat 19.00’da Anakent Sosyal Tesislerinde ‘’Savaş Değil Barış, Çatışma Değil Diyalog’’ sloganıyla gerçekleştirilecek konferans’da Kamalak, Erbakan hocanın siyasi mücadelesini anlatacak. Konferans’da Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından animasyon teknikleriyle hazırlanan ‘’Erbakan; İnanç’’ sinevizyonu da izlenecek. 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vatandaşımız 'hayır' diyecektir03 Mart 2017 Cuma 18:18
  • BAŞBAKAN YILDIRIM, SİNOP'TA 'EVET' OYU İSTEDİ03 Mart 2017 Cuma 18:11
  • Gün yapan kadınlarla sohbet etti03 Mart 2017 Cuma 18:10
  • Bartın'a telekonferans bağlantısı03 Mart 2017 Cuma 18:08
  • Başkan Genç ‘evet’ için koşuyor03 Mart 2017 Cuma 17:10
  • Çalışma barışı ve ücret iyileştirmesi istediler03 Mart 2017 Cuma 09:00
  • Daha hızlı ve etkin Türkiye için 'evet'02 Mart 2017 Perşembe 19:06
  • 'Bombalanan TBMM'yi gördüler'02 Mart 2017 Perşembe 18:39
  • 'Hayır'cı komutanlar Kırıkkale'de02 Mart 2017 Perşembe 18:29
  • 'Ağır bedeller ödedik'02 Mart 2017 Perşembe 18:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti