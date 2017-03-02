  • BIST 89.320
  • Altın 146,907
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 16 °C

Erbakan’ı Anma Programına Tatvan’dan Davet

» »
Erbakan’ı Anma Programına Tatvan’dan Davet
Milli görüş lideri Necmettin Erbakan için 4 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak olan anma etkinliğine Tatvanlılar da davet edildi.

Milli görüş lideri Necmettin Erbakan için 4 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak olan anma etkinliğine Tatvanlılar da davet edildi.

Erbakan Vakfı Tatvan Şube Başkanı Emrah Kara tarafından yapılan açıklamada anma etkinliğine Tatvanlı yurttaşlar da davet edildi.

Başkan Kara tarafından yapılan açıklamada "Hayatı buyunca inandığı dava için çalışan, ümmetin bilinçlenmesini sağlayan, baskıcı diktalara karşı mücadele etme düşüncesini Müslümanlara aşılayan, Müslümanların dertleri ile dertlenen, ve bir çiçekle baharı getiren büyük ilim, fikir ve dava adamı rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın Vefatının 6.Sene-i Devriyesinde Hocamızı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu münasebetle Erbakan Vakfı olarak 4 Mart 2017 Cumartesi günü, merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın vefatının 6. sene-i devriyesi münasebeti ile İstanbul'un en büyük spor salonu olan Abdi İpekçi Arena'da gerçekleştireceğimiz "Aldanmayan-Aldatmayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan" anma programına milletimizin bütün fertlerini davet ediyoruz. Büyük bir heyecana ve büyük bir katılıma sahne olması beklenen bu önemli program, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın Milli Görüş'ün ikinci 40 yılına ışık tutacak konuşmasıyla da ayrıca önemli olacaktır. Özellikle İslam coğrafyasının içerisinde bulunduğu mevcut içler acısı hal ortadayken, bu yaşananları yıllar öncesinden dile getiren merhum Erbakan Hocamızın ve bu sıkıntıların çözümüne yönelik önemli fikirler ve icraatlar ortaya koyan Milli Görüş'ün, bu topraklar için önemi bir kez daha açık bir şekilde görülmüştür. Bu münasebetle, mesajımızın ulaştığı bütün kardeşlerimizi, bu önemli gecede aramızda görmek, bu heyecana ortak olmalarını görmek bizleri memnun edecektir."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tekirdağ’a Geliyor01 Mart 2017 Çarşamba 19:48
  • Başkan Eşkinat Tekirdağ Smmm Odasında Muhasebeciler Haftası Kutlamalarına Katıldı01 Mart 2017 Çarşamba 19:48
  • Yyü’de “Günümüz İslam Gençliği” Semineri01 Mart 2017 Çarşamba 19:28
  • Özel Olimpiyatlar Türkiye Marmaris’te01 Mart 2017 Çarşamba 19:13
  • Sahte Altın Sikke Sattıkları İddiasıyla Yakalanan 4 Kişi Serbest Bırakıldı01 Mart 2017 Çarşamba 19:03
  • Bozüyük’te Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 18:58
  • Çorum’da Pankartlı Evlilik Teklifi01 Mart 2017 Çarşamba 18:58
  • Başkan Albayrak Yeni Hizmet Binası İnşaatında İnceleme Yaptı01 Mart 2017 Çarşamba 18:53
  • Mesut Süre İle Alternatif Sahne’de Kahkaha Fırtınası Esti01 Mart 2017 Çarşamba 18:53
  • Teski Ve Aden Koleji Arasında Protokol İmzalandı01 Mart 2017 Çarşamba 18:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti