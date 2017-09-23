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Ercan Özhan Ameliyat Oldu

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Ercan Özhan Ameliyat Oldu
Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ameliyat olan eski milli sporcu Ercan Özhan için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ameliyat olan eski milli sporcu Ercan Özhan için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

DUMESF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu, Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkan Yardımcısı, Tekvando, Kick boks ve Muaythai Federasyonları şampiyon milli sporcusu ve yöneticisi Ercan Özhan ameliyat oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Yasan hocamız tarafından gerçekleşen ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Ercan Özhan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, camiamız adına acil şifalar dileriz" denildi.

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