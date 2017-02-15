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Erciş Belediyesi Evlendirme Salonu Hizmete Açıldı

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Erciş Belediyesi Evlendirme Salonu Hizmete Açıldı
Van'ın Erciş Belediyesinin yeni evlendirme salonu hizmete açılarak, ilk çiftin nikahı kıyıldı.

Van'ın Erciş Belediyesinin yeni evlendirme salonu hizmete açılarak, ilk çiftin nikahı kıyıldı.

Erciş-Ağrı karayolu üzerinde bulunan hizmet binasında faaliyet verecek olan evlendirme salonunun açılışı nedeniyle bir tören düzenlendi. Törende kısa bir konuşma yapan Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, ilçeye yakışır bir nikah salonunun hizmete geçmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Pırıl pırıl nikah salonumuzun açılışında birlikte olmaktan mutluluk duymaktayız. İkinci bir mutluluğumuz ise Emel Çam ve İlker Acar isimli genç kardeşlerimizin nikah törenini gerçekleştirmektir. Hem hizmete açacağımız bu salonun hem de kıyacağımız nikahın güzelliklere vesile olmasını temenni ederken, genç kardeşlerimize de ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar daha sonra genç çiftin nikahının kıyarak evlilik cüzdanı vermesi için 108 Topçu Alay Komutanı Albay Murat Yalbır'a teslim etti. Albay Yalbır ise, evlilik cüzdanını Emel Çam'a teslim ederek çifte cumhuriyet altını hediye etti.

Erciş Belediyesi Evlendirme Salonu Hizmete Açıldı

Erciş Belediyesi Evlendirme Salonu Hizmete Açıldı

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