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Erciş Belediyesinden Karla Mücadelede Gece Mesaisi

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Erciş Belediyesinden Karla Mücadelede Gece Mesaisi
Van'ın Erciş Belediyesi ilçe merkezinde karla mücadele çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız şekilde devam ettiriyor.

Van'ın Erciş Belediyesi ilçe merkezinde karla mücadele çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız şekilde devam ettiriyor. 22 araçla birlikte gece mesaisini sürdüren karla mücadele ekipleri, ana arterlerdeki kar kütlelerini iş makineleriyle topladıktan sonra kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıyor.

Erciş Belediyesi Makine Bakım Onarım Sorumlusu Şahin Işıkçelebi yapılan çalışmalarla birlikte vatandaşların takdirini topladıklarını belirterek, "Erciş Belediyesi olarak karla mücadele ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden ilçe merkezimize bağlı tüm yollarda biriken kar kütlelerini 22 aracımız ile birlikte temizleyerek vatandaşlarımızın rahat edebilmesini sağlamak için Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" dedi.

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