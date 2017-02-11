Erciş Kültür Merkezine Kavuşuyor

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde yapılacak olan kültür merkezinin nisan ayında ihalesi tamamlanarak temelinin...

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde yapılacak olan kültür merkezinin nisan ayında ihalesi tamamlanarak temelinin atılacağını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde kendine has ve zengin kültüre sahip yerlerden biri olan ilçemiz hak ettiği yatırıma kavuşuyor. 4 yıldır ilçemize kazandırılması için büyük uğraş verdiğimiz kültür merkezi ihalesi yapılıyor. Milletvekilliğim dönemimde yapımına karar verilerek 2013 yılında yatırım programına aldırdığımız kültür merkezi, o tarihte Latifye Mahallesi Zeylan Caddesi eski belediye lojmanları yerine planlanmış ancak, belediye yönetimi el değişmesi sonrasında bu yerin belediye tarafından verilmemesi üzerine alternatifler değerlendirilmiş. Kültür merkezinin köy hizmetlerinin boşalttığı yere yapımı planlanmış iken bu kez de büyükşehir belediyesi ile sorun yaşanmıştı" dedi.

Tüm bu aksaklıklar nedeni ile yapımı uzun süren projenin daha sonra başka ilçe merkezine kaydırılmak istendiğinin altını çizen Bakan Yardımcısı Çiftçi, "Ancak tarafımızca bu girişimler engellenmiş olup bakan yardımcılığım döneminde konunun yakın takibi ve yaptığımız çalışmalar sonucunda Erciş Kaymakamlığının da konuya ilgisi ve yer tahsisi konusunda göstermiş olduğu gayretle birlikte kültür merkezinin Erciş Aşağı TOKİ Mahallesinde yapımı kararlaştırılmıştır. Yapılacak olan kültür merkezi 27 bin metrekare toplam alan ve 5 bin 600 metre kare kullanım alanına sahip olacak. İçerisinde sergi alanları, tiyatro, sinema, konferans ve konser salonu gibi sosyal amaçlı kullanılacak mekanların bulunacağı kültür merkezi nisan 2017 tarihinde ihalesi tamamlanarak temeli atılacak. Ak partinin bu güzel hizmeti yeşil Ercişimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.