Erciş Şeker Fabrikasında Pancar Alım Kampanyası

Van'ın Erciş Şeker Fabrikasında, 30. dönem pancar alım kampanyası yapılan törenle başladı.

Van'ın Erciş Şeker Fabrikasında, 30. dönem pancar alım kampanyası yapılan törenle başladı.

Fabrika alım sahasında düzenlenen törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Erciş Şeker Farikası Müdürü Hüseyin Avni Akça, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, Erciş Ticaret Odası Başkanı İzzet Yağar, Şeker İş Erciş Şube Başkanı Yavuz Şahin, Panko Birlik Erciş Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ünal, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kamu kurum amirleri, oda ve dernek yöneticileri, şeker fabrikası işçileri ile diğer davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Hüseyin Avni Akça, şeker sektörünün önemine vurgu yaparak, fabrikanın geçmişi hakkında davetlilere ayrıntılı bilgi verdi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ise, iki tane milli meseleye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi milli savunma, bir tanesi de milli ekonomidir. Milli savunmanın önemini bu günlerde çok daha iyi kavramış durumdayız. 90'lı yıllarda gençliğini yaşamış biri olarak dağda bir tank kullanamıyorduk. Dağda şehirlerde terörle mücadele ettiğimiz zaman Avrupa ülkelerinin, Amerikan'ın önümüze koyduğu en büyük argüman "Bizim silahlarımızla bu şekilde terörle mücadele yürütemesin" oluyorlardı. Ama şimdi Allah'a şükürler olsun bu konunun önemini kavradık ve çok ciddi anlamda milli savunma sanayimizi kurduk. Bugün terörle mücadelede, bilhassa çok önemli bir noktaya geldiysek, burada milli savunma sistemimizin çok büyük önemi var. Silahlı ve silahsız İHA'larımız, kendi milli silahlarımız, tanklarımız, kendi toplarımız var. Bugün Allah göstermesin ama bir savaşa tutuştuğumuzda çok fazla da dışa bağlı kalmadan kendi ülke savunmamızı yapabilecek durumdayız, kendi milli savunmamızla" dedi.

"Tabi bu mücadelenin diğer bir boyutu da milli ekonomidir" diyen Şirin, "Eğer ekonomimiz sağlam temeller üzerinde kurulu değil ise, kendi kaynaklarımızla kendi ayaklarımız üzerinde durmasak, bugün uluslararası savaşın en büyük ayağı olan ekonomik savaşlarda muhakkak süratle yeniliriz. Bu alanda da hepiniz takdir edersiniz ki bir ilerleme kat etmiş durumdayız. Milli ekonominin de bizim için en önemli hayati kısmı milli tarımdır. Bize çocukken hep şunu söylerlerdi, Türkiye dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biridir. Bugün o durumda mıyız? Doğrusu şüpheliyim. Zira kendi tohumunu bir çiftçi ailesi olarak söylüyorum, biz tohum almazdık. Büyük bir çiftçi ailesinin çocuğuyum aynı zamanda. Biz senelerce aynı tohumu kullanırdık. Hasadımızın bir kısmını tohum olarak ayırır, bir kısmını da pazara sürerdik. Bugün maalesef aramızda daha iyi bilenler vardır, muhakkak bu konuları üst üste bir tohumu aynı tarlaya iki sene atamıyoruz. Milli ekonomi, milli tarım konusunda bize en büyük darbelerden biri mücadele etmemiz gereken en önemli sahalarda biride bu. Tabi milli tarımın ayaklarından bir tanesi şeker pancarı olayıdır. Uzun yıllar bu şeker pancarı işiyle uğraşmış biri olarak söylüyorum. Hakikaten tarımın en zevkli yanlarından birisidir şeker pancarı üretimi. Çiftçiye doğrudan en fazla destek verilen alandır. Aynı zamanda bütün ürettiğin, çiftçinin cebinde bir şekilde para girer. Bugün şeker fabrikamız burada 175 bin ton bir ürün hinterlandına sahip. Bu 175 bin ton pancardan 27 bin ton şeker üretiyoruz. Bu, ciddi bir rakam. Ayrıca, çalıştırdığımız 600 civarı personelde ilçe ekonomisine sağladığı 112 milyon ciddi bir katkının yanı sıra, en büyük özelde şirketimiz. İlçemizde bundan da daha büyük üretim tesisimiz yok. Bu düşüncelerle kampanyamızın hayırlara vesile olmasının diler, kazasız belasız bir dönem geçilmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Ardından, fabrikaya pancarı getiren ilk 6 üreticiye protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Topluca dua edilip kurban kesilmesinden sonra kampanya açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilmesini ardından üreticinin getirdiği pancarın alımına başlandı.