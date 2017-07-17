Erciş’te ’Demokrasi’ Nöbeti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Van'ın Erciş ilçesinde vatandaşlar meydanda ellerindeki Türk bayraklarıyla nöbet tutmaya devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Van'ın Erciş ilçesinde vatandaşlar meydanda ellerindeki Türk bayraklarıyla nöbet tutmaya devam etti.

Kaymakamlık binası önündeki Erciş Demokrasi Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla alanda nöbet tuttu. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın, protokol üyeleri, 15 Temmuz Şehidi Polis Halil Hamuryen'in aile fertleri ile vatandaşlar alanda nöbet tuttu. Bazı vatandaşlar ise Vanyolu Caddesinde araç konvoyu oluşturdu. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar Şehit Polis Memuru Halil Hamuryen'in ailesiyle yakından ilgilendi. Demokrasi nöbeti gece yarısına kadar devam etti.