Erciş’te Fuhuş Operasyonu

Van'ın Erciş ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle biri yabancı uyruklu kadın olmak üzere üç kişi...

Van'ın Erciş ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle biri yabancı uyruklu kadın olmak üzere üç kişi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir evde arama yapıldı. Evde yakalanan şüphelilerden M.R.Ş. ve N.Ş. isimli şahıslar yapılan işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakılırken, mağdur olarak ifadesi alınan E.J. isimli Azerbaycan uyruklu kadın ise zührevi hastalık raporu ve idari işlemlerinden sonra sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresine teslim edildi.

Fuhuş yapıldığı tespit edilen ve N.Ş.'ye ait olduğu belirlenen daire ise, Erciş Kaymakamlığı tarafından 30 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı.