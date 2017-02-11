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Erciş’te "Geleceğimizi Kucaklıyoruz" Projesi

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Erciş’te "Geleceğimizi Kucaklıyoruz" Projesi
Van'ın Erciş Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının yürüttüğü "Geleceğimizi kucaklıyoruz" projesi kapsamında Ağırkaya, Mağara ve Köycük mahallesi...

Van'ın Erciş Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının yürüttüğü "Geleceğimizi kucaklıyoruz" projesi kapsamında Ağırkaya, Mağara ve Köycük mahallesi öğrencileri misafir edildi.

Erciş Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının yürüttüğü "Geleceğimizi Kucaklıyoruz" projesi kapsamında Ağırkaya, Mağara ve Köycük ilkokulu öğrencileri kaymakamlığının ve belediyenin misafiri oldu. İlk olarak giyim mağazasında zevklerine uygun kışlık elbiselerle giydirilen öğrenciler, daha sonra Van Gölü kıyısında sahil yolunu gezdi. Buradan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın misafiri olan öğrenciler, asker ağabeyleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'ın da katıldığı programda öğrenciler, Başkan Vekili Yaşar'ie tanışmanın heyecanını ve mutluluğunu bir arada yaşadı.

Programda yaptığı konuşmada öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, "Erciş Belediyesi ve Erciş Kaymakamlığı olarak hazırladığımız proje kapsamında, özellikle kırsal kesimde yaşayan öğrencilerimizi hem şehir kültürüyle tanıştırabilmek hem de ülkemizin ve devletimizin sıcak yüzünü onlara hissettirebilmek amacıyla ilçede misafir ediyoruz. Misafir ettiğimiz öğrencilerimiz, asker ve polis ağabey, ilçedeki tüm kamu yöneticileriyle tanışıyor ve kaynaşıyor. Bugüne kadar proje kapsamında yaklaşık 250 öğrencimizi misafir ettik. Bu hafta konuğumuz olan Ağırkaya, Mağara ve Köycük mahallesi öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Gün boyunca öğrencileriyle birlikte unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirten okul öğretmenleri, Başkan vekili Yaşar ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere öğretmen, öğrenci ve mahalle sakinleri adına şükran duygularını ifade ettiler.

Yemek programının ardından İstanbul Pendik Belediyesi tarafından ilçeye gönderilen kızaklar, öğrencilere hediye edildi. Öğrenciler, gönüllerince geçen günün ardından mahallelerine yolcu edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki programda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, İlçe SYD Vakıf Müdürü Harun Işık, Erciş Belediye Başkan Yardımcımız Cuma Şahin ve bazı kurum amirleri de hazır bulundu.

Erciş’te "Geleceğimizi Kucaklıyoruz" Projesi

Erciş’te "Geleceğimizi Kucaklıyoruz" Projesi

Erciş’te "Geleceğimizi Kucaklıyoruz" Projesi

Erciş’te "Geleceğimizi Kucaklıyoruz" Projesi

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