Erciş’te İlköğretim Haftası Etkinliği

Van'ın Erciş ilçesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla düzenlenen "İlköğretim Haftası" etkinliğine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ilçedeki kurum ve daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı. Erciş İbn-i Sina ilk ve Ortaokulunda düzenlenen "İlköğretim Haftası" kutlama etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Okul Müdürü ve Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in konuşmalarının ardından kürsüye gelen Erciş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, eğitimin önemine vurgu yaptı. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının kutlama haftasında beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti de ifade eden Yaşar, "Tabi bir memnuniyetimiz daha var. Biraz önce okul müdürümüz söyledi. Biz ilkokula başladığımızda bu kardeşlerimizin yaşındayken bir sıraya üç dört kişi otururduk. Tabi o oturduğumuz sıra da sadece bir sınıfın sırası değildi. Birleştirilmiş birkaç tane sınıfın sıralarında otururduk. Öğretmenlerimiz bir müddet bize okuma yazma öğretir, ondan sonra ikinci sınıflarda başka şeyler öğretilirdi. Tam bir keşmekeş, kaos ve kargaşa dönemiydi. Öğretmen bulmak çok zordu. Bilhassa köylerde kadrolu öğretmen bulmak bir yana üniversite mezunu öğretmen bulmak bile çok mümkün değildi. Şimdi sene 2017 çok şükür ki, bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli savunmaya, ordusuna ayırdığı bütçeden çok daha fazlasını eğitim ve öğretime ayırıyor. Bunun çok ciddi bir sembolik anlamı var. Demek ki, Türkiye Cumhuriyeti devletinin idarecileri, devlet aklı bu ülkenin savunmasını bugünkü sınırlarımızı korumaktan daha fazla gelecek kuşakların yetiştirilmek üzerinden algılıyor. Bu son derece isabetli ve son derece doğru bir tercihtir. Bu fiziki mekanlar, her ne kadar açığımız olsa bile alınan öğretmen sayısı, öğrencilerimize ücretsiz dağıtımız kitaplar, eğitim materyalleri bu bütçenin bir yansımasıdır" dedi.

Öğrenci ve öğretmenlere de seslenen Kaymakam Yaşar, "Değerli öğrenciler ömrünüzün baharındasınız. Ama bu ülkenin geleceğisiniz bunu unutmayın. Birinci sınıfta da olsanız dördüncü sınıfta da olsanız bu bilinci şimdiden öğretmenleriniz sizlere aşılaması gerekir sizlerin de bu bilinçle yetişmeniz gerekir. Değerli öğretmen arkadaşlarım, içinde bulunduğunuz zorlukları ben çok iyi biliyorum. İçinde bulunduğunuz koşulları çok iyi biliyorum. Hükümetimiz ve devletimiz de bunu çok iyi biliyor. Birçok mesleği övebiliriz ama ben de dahil olmak üzere bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da dahil olmak üzere sizin temsil ettiğiniz ve mensubu olduğunuz o meslek gurubunun eskilerin tabiriyle rahleyi terhissatından geçerek bir yerlere gelir. Siz iyi eğitmediğiniz sürece bu çocuklardan hiçbir şey olmaz. Bu ülkenin geleceğinden hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla bu bilinçle çalışmanız lazım. Sahip olduğunuz sorunları bir milli seferberlik şuuruyla görmezden gelmeniz gerekiyor. Zira devlet olarak, belediye olarak okullarınızın her şeyini yaparız ama her şey siz de bitiyor. Siz ehil olmadığınız sürece, siz işinize aşkınızı, vatan sevginizi katmadığınız sürece bizim yaptığımız her şey boştur. On kişilik sınıf oluştursak bile o sınıfta ders veren öğretmen vasıfsızsa, kendini yetiştirmiyorsa bir milli şuurla hareket etmiyorsa o sınıfta boştur demektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta öğretmen arkadaşlarımın eğitim camiamızın, öğrencilerimizin ve velilerimizin 2017-2018 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımıza, ülkemize ve bölgemize başarılar getirmesini diliyorum. Malumunuz Türkiye genelinde il olarak çok iyi bir sırada değiliz eğitimde. Ancak bunu yükseltmek mümkündür. Başta biz idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerimizin gayretiyle inşallah bu olumsuz durumu bu seneden başlamak üzere olumluya doğru çevirme imkanı elde ederiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup, çeşitli etkinlikler sergilendi.