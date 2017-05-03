  • BIST 94.344
  • Altın 142,471
  • Dolar 3,5342
  • Euro 3,8571
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 16 °C

Erciş’te ‘İlkokullar Arası Bilgi Ve Kültür’ Yarışması

» »
Erciş’te ‘İlkokullar Arası Bilgi Ve Kültür’ Yarışması
Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İlkokullar Arası Bilgi ve Kültür" yarışmasının startı verildi.

Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İlkokullar Arası Bilgi ve Kültür" yarışmasının startı verildi.

Erciş'teki İzmir Ticaret Odası Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda düzenlenen yarışmada bir konuşma yapan Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ilçede geleneksel hale getirilen bilgi yarışması etkinliğinin 1. tur karşılaşmasında 40 okulun katılım sağladığını belirterek, "Bugün 1. grup 1. tur müsabakaları yarışmasının startını vermiş bulunmaktayız. Tüm katılımcı okullarımıza ve işin öznesi olan öğrencilerimize başarılar dilerim. Öğretmenlerimiz olarak, geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirmek adına özveriyle yürüttüğümüz tüm çabalarınızı, çalışmalarınızı ve azminizi yürekten destekliyorum. Öğrencilerinizi evlatlarınızdan farklı görmediğinizi, tüm azminiz ve kararlılığınızla onların en iyi şekilde yetişmesi adına bu kutsal görevi severek ifa ettiğinizi biliyorum. Sevgili öğrencilerim; sizler bugünün öğrencisi, yarının birer idareci adayı olarak bilgilerinizi, bildiklerinizi jüri ve öğretmenleriniz huzurunda derece yapmak için yarışacaksınız. Bu yarışmayı düzenleyen ilgili idareci ve öğretmenlerimizi tebrik eder, yarışmacı öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.

İlçe genelindeki ilkokullar arasında yapılan yarışmaya toplam 40 okulun katılım gösterdiği bilgi yarışmasında 1. tur, çeyrek final, yarı final ve 17 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak final müsabakasıyla sona ereceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: “Ben Hala O Kurşunla Yaşıyorum”03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:48
  • Tarım Müdürü Yolcu Seraları Dolaştı03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:44
  • Pazaryeri’nde Camiler Temizlenerek Gül Suyu İle Yıkanıyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:44
  • Erciş’te ‘Ortaokullar Arası Ses Yarışması’ Ön Elemeleri03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:44
  • Sungurlu’da Parke Yol Ve Çevre Düzenleme Çalışmaları03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:44
  • Öğrencilerden Yağlı Boya Resim Sergisi03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:44
  • Kilo Verme Takıntısına Dikkat03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:44
  • Eskişehir’de "Orta Asya’da Siyasi Teşekküller" Konferansı03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:38
  • Kıvırcık Irkı Kuzu Eti Tescilleniyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:38
  • Taşo Mezarlığında Araç Park Alanı Oluşturuluyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti