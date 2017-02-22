Erciyes A.ş. İle İstikbal Dünya Snowboard Kupası İçin Sponsorluk İmzaladı

4 Mart'ta Erciyes dağında düzenlenecek olan Dünya Snowboard Kupası için Erciyes A.Ş. ile İstikbal arasında ana sponsorluk protokolü imzalandı.

4 Mart'ta Erciyes dağında düzenlenecek olan Dünya Snowboard Kupası için Erciyes A.Ş. ile İstikbal arasında ana sponsorluk protokolü imzalandı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ile Boydak Holding Pazarlama Genel Koordinatörü Bilal Uyanık, FIS Snowboard Dünya Kupası ana sponsorluğu protokolü imzalamak üzere Erciyes Kayak Merkezinde müsabakanın yapılacağı Develi Kapı'da bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurlu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Bilal Uyanık'a dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunu buluşturacak global organizasyona sağladıkları katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti. Cıngı, "Aslında bu destek sadece sportif ve reklama dayalı bir destek olmayıp aynı zamanda hem Erciyesimizin hem Kayserimizin hem de Türkiyemizin yaklaşık 2 milyar insana canlı yayınla ulaşacak global çapta tanıtımına da yapılan bir destektir. Bunun için İstikbal milli boyutu da ağırlık kazanan manevi bir yaklaşımla bu sponsorluğa girmiştir. Kendilerine şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İstikbal markası adına konuşan Bilal Uyanık ise, "Uluslar arası kış sporlarında Erciyes'in ikinci kez tercih edilmesi şehrimiz için bir fırsattır. Şehrimiz ve ülkemizin turizmine ciddi katkı sağlayacak ve tüm dünyaya Kayseri'nin reklamını yapacak bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekli. Dünyanın sayılı kayak merkezleri haline giren Erciyes'i bu tip organizasyonlarla destekleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve Erciyes A.Ş.'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstikbal olarak organizasyona katılan herkese ev sahipliği yapmanın gururunu taşıyoruz. "İstikbal Wordcup Weekend" adı altında 4 ve 5 Mart tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Ülkemize, şehrimize ve kış sporlarına katkı yapacak bu organizasyonun bir davet ortamında geçmesini ve organizasyona katılan herkesin keyifli anlar yaşamasına katkı sağlamak için iki gün sürecek etkinliklerimize tüm Kayseri halkımız davetlidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ile Boydak Holding Pazarlama Genel Koordinatörü Bilal Uyanık arasında ana sponsorluk protokolü imzalandı.

İstikbal Worldcup Weekend etkinlik programı; 4 Mart Cumartesi Erciyes Develi Kapı'da Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından FIS Snowboard Dünya Kupası Presented by İstikbal'in final müsabakaları ve 5 Mart Pazar günü Erciyes Develi Kapı'da Ziynet Sali konseri olarak belirtildi.