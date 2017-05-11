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Erciyes Aş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Erciyes Uluslararası Alanda Bir Figür Haline Geldi”

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Erciyes Aş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Erciyes Uluslararası Alanda Bir Figür Haline Geldi”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafında düzenlenen "Alpler Tecrübesi Işığında Konaklama Sektöründe Erciyes Turizmi İçin Yeni Ufuklar" Çalıştayı'nda...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafında düzenlenen "Alpler Tecrübesi Işığında Konaklama Sektöründe Erciyes Turizmi İçin Yeni Ufuklar" Çalıştayı'nda konuşan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes uluslararası alanda bir figür haline geldi" dedi.

Kentte bulunan bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Dönemin belediye başkanı Mehmet Özhaseki beyin bir hayali ile çalışmalarına başlayan Erciyes Master Projesi, bugün itibariyle artık global bir kış ve turizm merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yapmış olduğumuz yatırımlar neticesinde ve Kayseri Büyükşehir Belediyemizin projelendirmeleri ile 18 tane uluslararası standartlarda liftimiz, 34 farklı kayak pistimiz, çok mükemmel tesis edilmiş suni karlama sistemimiz ve sosyal alanlarımızla Erciyes artık uluslararası alanda bir figür haline gelmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.

Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu yatırımı yaparken ki maksadı sadece bir kış sporları merkezi oluşturmak değil, aynı zamanda bu merkezden doğacak ekonomik ve ticari etkileşimin şehir merkezine yansıyarak Kayseri'deki ekonomiyi canlandırmak hedefiydi. Özellikle son 2 yıldır bu hedeflerimize hızla ulaşmaya çalıştığımızı hep beraber teşhis ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erciyes Aş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Erciyes Uluslararası Alanda Bir Figür Haline Geldi”

Erciyes Aş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Erciyes Uluslararası Alanda Bir Figür Haline Geldi”

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