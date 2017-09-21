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Erciyes, Çinde Düzenlenen Dünya Kış Sporları Fuarı’nda Görücüye Çıktı

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Erciyes, Çinde Düzenlenen Dünya Kış Sporları Fuarı’nda Görücüye Çıktı
Global çapta tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık veren Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen...

Global çapta tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık veren Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve kış sporlarının en büyük buluşması olan "Dünya Kış Sporları Expo Pekin 2017" (World Winter Sport Expo 2017) Fuar'ında tanıtıldı.

2022 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Çin, kış sporunun gelecekteki gelişimini keşfetmek için kış sporlarıyla ilgili dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarını, spor otoriterlerini, tedarikçileri, dernekleri Dünya Kış Sporları Fuar'ında buluşturdu. 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar başkent Pekin'de düzenlendi.

Kış sporları ile ilgili tecrübelerin paylaşıldığı bu dev organizasyonda Erciyes Türkiye'den tek katılımcı olarak yerini aldı. Pekin fuarında yoğun ilgi gören Erciyes standında Kapadokya ile birlikte Kültür Kayağı konsepti ve dünyanın her yerinden kolay ulaşım imkanları, son teknoloji ile donatılan tesisler, uluslararası standartlarındaki pistler, Kayseri'nin 6000 yıllık medeniyet tarihi gibi detaylar ziyaretçilere aktarıldı.

Çin turizm ve kış sporları camiasında yoğun bir ilgiyle karşılandıklarını belirten Kayseri Erciyes A.Ş. Ynt. Krl. Bşk. Dr.Murat Cahid Cıngı, "Organizasyon ilk gününden itibaren çok yoğun bir tempoda geçti. Konferanslar, workshoplar, yuvarlak masa toplantıları düzenlendi. Kış sporlarının global gelişiminin de ele alındığı bu çalışmalarda çok faydalı bilgiler edindik ve camiadan çok önemli insanlarla tanıştık. Dünyanın dört bir yanından gelen profesyoneller ve ziyaretçilere Erciyes Kayak ve Kış Sporları merkezinin sportif ve turistik imkanları hakkında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduk. Erciyesimiz açımızdan çok verimli bir fuar oldu. Bu ve benzeri tanıtım çalışmaları ile Erciyes'in uluslararası alanda bilinirliğini artırıp, kış sporlarında bir marka haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz" dedi.

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