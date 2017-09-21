Erciyes Çocuk Kemik İliği Merkezi Dünyanın Hizmetinde

Önceki yıllarda ilik kanseri nedeni ile gerekli ilik nakli yapılma imkanı olmadığı için evlerinde ölüme terk edilen hastalar, Erciyes Üniversitesi Çocuk...

Önceki yıllarda ilik kanseri nedeni ile gerekli ilik nakli yapılma imkanı olmadığı için evlerinde ölüme terk edilen hastalar, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Erciyes Pediatrik KİT merkezinde değerli doktor ve uzmanlarının gayretleri ve Allah'ın izni ile ilik nakli yapılarak askere gidebilecek aşamaya gelerek evlerinde umut kaynağı olabiliyorlar.

Kemik iliği kanser hastalarının adeta umudu olmayı başaran, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Erciyes Pediatrik KİT Merkezi; 2 Profesör, 1 Doçent, 2 Uzman Doktor, 6 Doktor, 30 Hemşire, 8 asistan, 1 pratisyen, 1 öğretmen, 1 uzman psikolog, 8 hastabakıcı, 4 servis ve poliklinik sekreteri,1 akreditasyon koordinatörü, 1 kemik iliği nakli koordinatörü, 1 flebetomist (kataterden kan alan sağlık personeli), 1 kemik iliği nakli koordinatörü, 5 poliklinik ve servis temizlik görevlisi ile hizmet vermektedir.

Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Erciyes Pediatrik KİT Merkezi 7 yıl içerisinde Edirne'den Karsa, Ardahan'dan Van'a kadar yurdun dört bir köşesinin yanı sıra kemik iliği nakil imkanından yoksun ülkelerden gelen çocuklardan oluşan 258 hastaya nakil yapılarak yurt içi ve yurt dışında bilim dünyasında kendisinden söz ettirmeyi başarmıştır.

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ABD Başkanı Prof.Dr. Musa Karakükçü; Erciyes Pediatrik Kemik iliği nakli merkezi 2011 yılında kurulduğunu ve o tarihten itibaren sadece Kayseri ve civarı değil İstanbul'dan Hakkari'ye pek çok ilden gelen hastalara ve ayrıca bu dönemde yurt dışından hastalara nakiller yapıldığını belirtti.

Karakükçü sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kemik iliği nakli merkezimizde 6 odada hizmet vermekteyiz. Bizim amacımız hizmet kalitemizi arttırmaktır. Bu konuda Avrupa ve Amerika standartlarında kemik iliği nakli yapabilmek amacıyla JACIE denilen akreditasyon kuruluşuna Türkiye'de başvuru yapan ilk çocuk kemik iliği nakli merkezi de biz olduk. İnşallah beklentimiz bu akreditasyon sonrasında Avrupa'da Amerika'da kemik iliği nakli merkezi kalitesi ne ise aynı kalitede Kayseri'de kemik iliği nakli yapabilmektir. Bu konuda hem üniversitemizin hem de başhekimliğimizin destekleri yanında, Biz de kendi kurduğumuz derneklerle bu kalite seviyemizi artırmayı düşünüyoruz. Bunun için KANKA isminde kansere karşı birlikte olalım sloganıyla bir dernek kurduk. Bu Dernek vasıtasıyla hem kansere yakalanmış çocuklara hem onların ailelerine yardım edebilmek hem de hizmet kalitemizi arttırabilmek bizim asıl amacımızdır. İnşallah birlikte bu çocuklara yardımcı olmak istiyoruz. Kansere karşı birlikte olalım. KANKA ile birlikte olalım.

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ABD Öğretim üyesi Ekrem Ünal'da JACIE merkezinde yapmış olduğu açıklamada; Biz Türkiye" de bir ilkleri başararak bu çocuklarda ilk defa anne veya babadan yarım nakil (haploidentik) yapmayı başaran ilk merkezlerden biriyiz. Yaklaşık olarak kurulalı 5 yıl olmasına rağmen 3 yıl içerisinde erişkin hematoloji den aldığımız alt yapı sayesinde ümitsiz kalan hiç vericisi olmayan kardeş vericisi olmayan çocuklarda haploidentik nakli ilk biz yaptık ve Allaha şükür bu nakil kalitemizi daha fazla arttırmak ve uluslararası standartlarda olduğumuzu ispat etmek amacıyla JACIE merkezimizde Avrupa ve Dünya standartlarında yükselmek için bu faaliyetlerimize başladık ve inşallah başvurumuzu yapıp Türkiye'de ilk defa çocuk kemik iliği naklinde bu JACIE dediğimiz akritasyona başvuran ilk çocuk kemik iliği nakli merkezi olmayı düşünüyoruz.

Aynı zamanda merkezimizi Avrupa Birliği seviyesine yükseltmek ve onlardan daha yüksek olup inşallah hem kendi halkımıza hizmet yapabilmek hem de yurt dışından sağlık turizminde ki hastamıza belli bir kalitede Türkiye'ye de ek gelir getirme amacıyla da bu faaliyetlerin içerisindeyiz. Bu kapsamda hemşire eğitimi, doktor eğitimi, personel eğitimleriyle beraber seviyemizi bir üst seviyeye çıkarmaya gayret ediyoruz. Her hasta çocuğun ırkı, rengi ne olursa olsun kendi çocuğumuzdan ayırt etmeden aşk ile bu işimizi yapıyoruz."