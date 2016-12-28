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Erciyes Teknopark, Yeni Teknolojileri Ve Girişimcilerini, Yatırımcılar İle Buluşturdu

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Erciyes Teknopark, Yeni Teknolojileri Ve Girişimcilerini, Yatırımcılar İle Buluşturdu
Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) tarafından "The Technology Showcase / Yatırımcı Girişimci Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) tarafından "The Technology Showcase / Yatırımcı Girişimci Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Girişimcilerin yatırımcılarla buluştuğu The Technology Showcase / Yatırımcı Girişimci Buluşması etkinliği kapsamında, Erciyes Teknopark firmaları, Sera Kuluçka Merkezi takımları ve teknoloji odaklı iş fikirlerine sahip akademisyenler, projelerine yatırımcı bulmak için sunum yaptılar.

Yatırımcı Girişimci Buluşması etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:" Türkiye genelinde melek yatırımcıların katıldığı bu etkinlikte Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) olarak teknolojiye yön veren ve ülkemiz için katma değeri yüksek olan ürünlerin / patentlerin yatırım almasını sağlamaya çalıştık. Etkinliğe ACT, İstanbul Startup Angels, TR Angels, GBA Galata Business Angels, Keiretsu ve Erciyes Business Angels Network (ERBAN) ağlarına bağlı Melek Yatırımcılarımız katılım gösterdi.

Düzenlediğimiz bu etkinlik sayesinde toplamda 15 seçilmiş proje yatırımcılarla buluşma şansı buldu.

Girişimciler ile yatırımcıların daha yakın temasta olabilecekleri The Technology Showcase / Yatırımcı Girişimci Buluşması gibi etkinliklere ağırlık vererek, girişimcilerimizin kısa sürede daha nitelikli şekilde yetişmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Anadolu'nun İlk Akredite Melek Yatırımcı Ağı ERBAN

Kayseri'de melek yatırım ekosisteminin canlandırılması ve bireysel girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan Erciyes Melek Yatırım Ağı'nın temelleri 2014 yılında atılmıştır. Ağustos 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'nca Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı olarak akredite edilen Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağ'ında (ERBAN) halihazırda 5 lisanslı melek yatırımcı bulunmaktadır. 14. akredite melek yatırımcı ağı olan Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı ERBAN Anadolu'nun ilk akredite ağıdır. Bu ağın kurulması Kayseri ve çevre illerde teknolojik faaliyetlere hız verecektir.

Melek Yatırımcılık ekosistemi ile ağ içerisinde lisanslı olarak yatırım yapmakta olan yatırımcılarımız arasında iletişim artmakta ve yeni ortaklıklar ile istihdam gücü doğabilmektedir. Bu tip ortaklıklar da ticari hayatta daha güçlü ilerlemeye katkı sağlamaktadır.

2017 yılında da Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) olarak diğer yatırım ağları ile yeni işbirliklerini geliştirip yatırımcı çevresi ile daha geniş kapsamlı hizmet vermeyi ve Kayseri'de Melek Yatırımcılık Ağı'nın bilinirliğini ve yaygınlığını artırmayı hedefliyoruz."

Erciyes Teknopark, Yeni Teknolojileri Ve Girişimcilerini, Yatırımcılar İle Buluşturdu

Erciyes Teknopark, Yeni Teknolojileri Ve Girişimcilerini, Yatırımcılar İle Buluşturdu

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