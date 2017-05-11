Erciyes Tıp Genetik Günleri Başladı

Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen Erciyes Tıp Genetik Günleri 2017 başladı.

Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen Erciyes Tıp Genetik Günleri 2017 başladı.

Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tıp Genetik Günleri'nin oturum başkanlığını Seher Başaran yaptı. Tıp Genetik Günleri'nde Aynur Acar, Oositlerde anöploidi oluşum mekanizmaları hakkında katılımcılara sunum yaptı. Kromozom yeniden düzenlenmelerin oluşum mekanizmaları hakkında sunum gerçekleştiren Sevilhan Artan ise, "Hastalığa yol açan düzenlemelere baktığımız zaman iki gruba ayırıyoruz. Tekrarlayan ve tekrarlamayan. Tekrarlayanda sık gözlenen kümelenmiş kırık noktaları uçta yine aynı bölgeden kırılıyor. Birbirleriyle bağlantısı olmayan farklı bölgelerde de yine aynı bölgelerde kırılma söz konusu. Buna ilişkin 40'tan fazla düzensizlik bu tekrarlayanlar içerisinde yer alıyor. Buna baktığımız zaman yine aynı bölgeyi içine alan daha nadir gözüken birbirinden farklı bölgeleri ve içeren her bireyde kendine özel yapı karşımıza çıkmaktadır. Tekrarlayan yeni düzenlemelerde serpiştirilmiş tekrar birimleri, tondem tekrar bilimleri bunların içerisindedir. Tekrarlamayanlara baktığımız zaman farklı boyutlarda ortak bir bölge, ölçülen en küçük bölge ifade edilmekte. İster tekrarlayan olsun ister tekrarlamayan olsun mekanizmalar olarak da farklı. Özellikle tekrarlamayan grup kompleks yeniden düzenleme burada ana grubu oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Genetik Günleri'ne katılan tüm katılımcılara katılım sertifikası verileceği öğrenilirken, kongre boyunca katılımcı firmalar ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrılan alanda sergileme imkanı buldu.