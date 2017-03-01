Erciyes Üniversitesi Genç Fikir Projesinde 3. Sırada

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" proje yarışmasına katılımda 151 öğrenci...

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" proje yarışmasına katılımda 151 öğrenci başvurusu ile Erciyes Üniversitesi 3. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde 73 il ve 152 üniversiteden 3 bin 706 üniversite öğrencisinin bin 426 projeyle başvurduğu yarışmaya en çok başvuru 235 başvuru ile İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesini 173 öğrenci başvurusu ile Fırat Üniversitesi ve 151 öğrenci başvurusu ile Erciyes Üniversitesi izledi.

Sıralamada bu üç üniversiteyi, Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi takip etti.

Yarışmanın ön eleme etabında üniversite öğrencilerinden oluşan ekiplerin iş fikirleri, yarışma ön jürisi tarafından incelenecek. En yüksek puanı alan ilk 50 iş fikrinin (ilk 30'u asil, sonraki 20'si yedek olmak üzere) 9 Mart'ta kamuoyuna açıklanacak. Ön elemeyi başarıyla tamamlayan 30 ekip, 15-18 Mart tarihleri arasında İstanbul'da bir eğitim kampında bir araya gelecek. Kampa katılan yarışmacılar bir yandan etkin sunum tekniklerinden pazara çıkış stratejilerine kadar girişimcilik hakkındaki temel konularda eğitim alırken, diğer yandan ekosistemin önemli isimlerinden mentorluk alma fırsatına sahip olacak.

Eğitim kampının ardından 30 yarışmacı ekip, fikirlerini TÜSİAD üye rehberlerine sunacak ve seçilen 12 ekip birer üye ile eşleşecekler. Yarışmacılar 20 Mart - 15 Mayıs tarihleri arasında Türk iş dünyasına yön veren isimlerin bulunduğu rehberler ile birlikte çalışarak iş fikirlerini geliştirme ve iş planlarını oluşturma fırsatı yakalayacaklar.

Tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması'nın Ödül Töreni, final jürisi Erol Bilecik, Güler Sabancı, Esin Güral Argat, Buğra Kavuncu ve Nevzat Aydın'ın katılımları ile 17 Mayıs 2017'de İstanbul'da yapılacak. Yarışmanın birincisine 75 bin TL, ikincisine 50 bin TL, üçüncüsüne ise 25 bin TL para ödülü verilecek.