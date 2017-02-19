  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun -2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun -1 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -5 °C
  • Trabzon 7 °C

Erciyes’te Görsel Şölen

» »
Erciyes’te Görsel Şölen
Spor ve sosyal faaliyetlerin merkezi haline gelen Erciyes, her hafta birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Spor ve sosyal faaliyetlerin merkezi haline gelen Erciyes, her hafta birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Hafta sonu başta Kar Voleybolu Avrupa Kupası olmak üzere bir dizi organizasyona ev sahipliği yapacak olan Erciyes'te bir de görsel şölen gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünya çapında kış turizm merkezi haline gelen Erciyes, önemli etkinliklerle ön plana çıkmaya başladı. Her hafta birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Erciyes'te bu kez meşaleli şov vardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. bünyesindeki Snow Academia Kayak Okulu eğitmenleri ellerindeki meşalelerle zirveden aşağı doğru kaydılar. Etkinlikte meşalelerle yapılan inişin ardından yüzlerce balon ayın anda gökyüzüne bırakıldı. Kayakçılar tarafından yapılan her iki gösteride de görsel bir şov oluştu.

Erciyes’te Görsel Şölen

Erciyes’te Görsel Şölen

Erciyes’te Görsel Şölen

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mhp Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan;18 Şubat 2017 Cumartesi 20:48
  • Jandarma 47 Kilo Eroin Ele Geçirdi18 Şubat 2017 Cumartesi 20:48
  • Aliağa’da Çocukların Tiyatro Keyfi18 Şubat 2017 Cumartesi 19:53
  • 86’ncı Dakikada 1-1 Olan Maç 3-3 Bitti18 Şubat 2017 Cumartesi 19:53
  • Huzur Operasyonunda 5 Tutuklama18 Şubat 2017 Cumartesi 19:43
  • Eğitim Bir-sen Bursa Şubesi 25 Yılda Hizmet Edenleri Plaketle Ödüllendirdi18 Şubat 2017 Cumartesi 19:43
  • Milas’ta Motosikletle Otomobil Çarpıştı; 2 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 19:03
  • Kuşadası’nda Trafik Kazası, 1 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
  • Bodrum Da Tirhandil Yelken Yarışları18 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
  • Ortaca’da Şehit Kızı Melek Naz’a Doğum Günü18 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti