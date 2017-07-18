ERCÜMEND HOCA TOKAT'A VEDA ETTİ

Yeni sezon için Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tokatspor’la anlaşan Samsun’lu teknik adam Ercümend Coşkundere, kulüp başkanı Bahri Çabuk ve yönetimin istifasının ardından yollarını ayırdı

ÇIKLA DA İSTİFA ETTİ

Tokatspor'un mayıs ayında yaptığı kongrede kulüp başkanı olarak seçilen Bahri Çabuk ve yöneticiler Adnan Çiçek Spor tesislerinde kulüp binasında yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bahri Çabuk başkanlığında sözleşme imzalayan Samsun’lu teknik adam Ercümend Coşkundere ve yardımcısı Kasım Çıkla’da de istifa etti.

ÖNEMLİ İŞLER YAPACAKTIK

Teknik Direktör Ercümend Coşkundere, yaptığı açıklamada, Bahri Çabuk’la önemli işler yapmak için sözleşme imzaladığını ifade ederek, “hedefi olan bir takımla anlaşmıştım. Önemli projeler üretmiştik. Samsunspor’la çok iyi ilişkiler içerisindeydik. Fakat Başkan Bahri Çabuk’un istifası ile bende takımdan ayrıldım. Hakkımızda hayırlı olsun” şeklinde konuştu.