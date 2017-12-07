Erdal Aktuğ: "Bizim Amacımız Bursa Ve Türkiye’dir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada hakaret ettiği öne sürülen ve bu paylaşımını 10 dakika sonra silen CHP Bursa Büyükşehir Belediyesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada hakaret ettiği öne sürülen ve bu paylaşımını 10 dakika sonra silen CHP Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Sözcüsü Erdal Aktuğ, tutuksuz yargılanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, " Bizim bu kent adına yapacak çok işimiz var. Böyle ufak tefek şeylerle uğraşmaktan kente ve ülkemize yapacaklarımızı yapamıyoruz. Bundan sonraki süreçte yapacağımız hizmetlerden hiç geriye kalmayacağız. Bizim amacımız Bursa ve Türkiye'dir" dedi.

Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Sözcüsü Erdal Aktuğ'u CHP Bursa Milletvekilleri ve partililer adliye çıkışında alkışlarla karşıladı. Çıkışta açıklamalarda bulunan CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, "CHP Büyükşehir Meclis Grup Sözcümüz Erdal Aktuğ, bir sosyal medyada bir başkasının paylaşımına yapmış olduğu yorum sebebiyle önce emniyete, sonrada mahkemeye çıktı. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı'nın şikayetine bağlı olarak geldi. Paylaşım birkaç dakika sonra kaldırılmış. Hemen şikayet olarak kullanılmış. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haftada bir adli kontrol olacak. Mudanya üzerinde AK Parti'nin bütünleşmesi yeterli olmayınca bizi sindirmeye çalıştılar. Biz kirli, belden aşağıya siyaset yapacak değiliz. Namuslu, vicdanlı siyaset anlayışına sahibiz. Bir tane Erdal Aktuğ gider, bin tane Erdal Aktuğ gelir. Hiçbir baskı bizi yıldırmayacak. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Biz hak, hukuk, adalet mücadelesine sonuna kadar devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Bu CHP'ye Bursa üzerinden yapılan polemiktir" diyen Aktuğ ise, "Biz kirli siyaset yapacak kadar bu işi yapmayacağız. Bu sadece Erdal Aktuğ ile ilgili bir durum değil, tüm CHP ile ilgili farklı bir siyasi baskı unsuru oluşturulmaya çalışıyor. Bizim bu kent adına yapacak çok işimiz var. Böyle ufak tefek şeylerle uğraşmaktan kente ve ülkemize yapacaklarımızı yapamıyoruz. Bundan sonraki süreçte yapacağımız hizmetlerden hiç geriye kalmayacağız. Bizim amacımız Bursa ve Türkiye'dir" diye konuştu.

Aktuğ'un sayfasından yaptığı paylaşımı 10 dakika içerisinde kaldırdığını belirten Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı Murat Ünal, Aktuğ'un sosyal medyada "Reza'nın parasını peşin ödediği fahişeler" başlığı ile yayımladığı listeyle başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet yöneticilerine iftira suçunda bulunduğunu iddia etmişti.