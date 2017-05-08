  • BIST 93.833
  • Altın 141,593
  • Dolar 3,5683
  • Euro 3,8990
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 17 °C

Erdem Kınay Müzik Listelerini ’Şahane’ Salladı

» »
Erdem Kınay Müzik Listelerini ’Şahane’ Salladı
Türkiye'nin en iyi aranjörleri arasında yer alan Erdem Kınay'ın genç sanatçı Yılmaz Taner ile yaptığı "Şahane" simli single'ı müzik listelerinde en...

Türkiye'nin en iyi aranjörleri arasında yer alan Erdem Kınay'ın genç sanatçı Yılmaz Taner ile yaptığı "Şahane" simli single'ı müzik listelerinde en çok istek alan şarkılar arasında yer aldı.

Uzun süredir müzik piyasası içinde yer alan ve birçok ünlü isme besteleriyle hayat veren Kınay, bu defa genç ve yetenekli sanatçı Yılmaz Taner ile "Şahane" isimli şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkı, daha ilk günden sosyal medya platformlarında ünlülerinde aralarında olduğu birçok kişi tarafından paylaşılırken, müzik kanallarında da en çok istek alan parçalar arasında yerini aldı. Kınay, şarkının klibi için de Yılmaz Taner ile kamera karşısına geçti. Klipte ayrıca Erdem Kınay'a oyuncu İpek Elban eşlik etti. Murat Joker yönetmenliğinde Ümraniye Film Platolarında çekilen klip müzik kanallarındaki yerini aldı.

Erdem Kınay ile çalışmaya devam eden genç sanatçı Yılmaz Taner de önümüzdeki aylarda kendi iddialı şarkılarıyla sevenlerinin karşısına çıkacak.

Erdem Kınay Müzik Listelerini ’Şahane’ Salladı

Erdem Kınay Müzik Listelerini ’Şahane’ Salladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yusuf Karul ‘Bırakma Beni’yi Kliplendirdi07 Mayıs 2017 Pazar 11:18
  • Emre Kaya Yenikapı’yı Salladı07 Mayıs 2017 Pazar 11:13
  • Bodrum Masalı Oyuncuları Hem Oynadı Hem Söyledi07 Mayıs 2017 Pazar 05:23
  • Binlerce Genç Sağanak Yağmur Altında Kolpa Grubu’nu Dinledi06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:48
  • Tekirdağ’dan Fazıl Say Geçti06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:43
  • 120 Kişilik Koro 8 Farklı Dilde Konser Verdi06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:18
  • Eib Moda Tasarım Yarışması’nda Muhteşem Final06 Mayıs 2017 Cumartesi 07:13
  • Pascal Nouma Bodrum’u Salladı05 Mayıs 2017 Cuma 13:33
  • Gençler Dj Suat Ateşdağlı İle Eğlenceye Doydu05 Mayıs 2017 Cuma 10:13
  • Adriana Lima’dan Mesaj: "Hepinizi Özledim"05 Mayıs 2017 Cuma 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti