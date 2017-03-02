  • BIST 89.670
  • Altın 147,483
  • Dolar 3,6873
  • Euro 3,8813
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 19 °C

Erdemli Belediyesinden Eğitim Kurumlarına Hizmet Desteği

» »
Erdemli Belediyesinden Eğitim Kurumlarına Hizmet Desteği
Erdemli Belediyesi, sorumluluk bölgesinde eğitim kurumlarına hizmet desteği vermeye devam ediyor.

Erdemli Belediyesi, sorumluluk bölgesinde eğitim kurumlarına hizmet desteği vermeye devam ediyor.

Erdemli tarihinde okullara yönelik en çok hizmetin kendi dönemlerinde verildiğini savunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu hizmetlerin belediyenin eğitim öğretime verdiği önemin büyüklüğünü ortaya çıkardığını söyledi. Eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Tollu, eğitimin kaliteli olmasının, kaliteli hizmetle doğru orantılı olduğunu kaydetti.

Boya badana dışında tüm okul yollarını asfalt ve parke yollara kavuşturduklarını, aynı şekilde okul bahçelerini de parke taşlarla ördüklerini ifade eden Tollu, her okul bahçesine oyun grupları, spor alanları armağan ettiklerini kaydetti. Öğrencilerin kaliteli ve huzurlu bir eğitim görebilmeleri adına her türlü hizmeti yerine getirdiklerini söyleyen Tollu, "Ekiplerimizin son olarak yaptığı hizmetler Tömük Yeşildere okuluna oyun gurubu, Limonlu ilk ve ortaokulunun bahçelerine parke döşenmesi, Kayacı ilkokulunun boya badana ve tadilat işleri ve Arpaçbahşiş ilkokuluna oyun gurubu kurulmasıdır. Sarıyer Mahallesinde de okulumuzun ihtiyaçlarını tespit ettik, en kısa zamanda o okulumuzun da ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bundan sonrası için de bu hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Eğitimin her zaman geliştirilerek kaliteli olarak sunulmaya devam etmesi için kendilerine düşen ne iş varsa yapmaya devam edeceklerini ifade eden Tollu, "Bizim olduğumuz yerde hizmet konuşulur, hizmet yapılır" diye konuştu.

Erdemli Belediyesinden Eğitim Kurumlarına Hizmet Desteği

Erdemli Belediyesinden Eğitim Kurumlarına Hizmet Desteği

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıoğlu, “İlgisiz Kalanlardan Açıklama Bekliyoruz”02 Mart 2017 Perşembe 12:38
  • Bayram, Kahraman Polis Fethi Sekin’in Anısına Koştu02 Mart 2017 Perşembe 12:38
  • Askeri Helikopter Hayat Kurtardı02 Mart 2017 Perşembe 12:38
  • Ak Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı Yarın Yapılacak02 Mart 2017 Perşembe 12:38
  • Başkan Ekinci,” Eyyübiye’de Dönüşüm Ve Gelişimi Birlikte Yapacağız”02 Mart 2017 Perşembe 12:38
  • Başkan Özdemir’e Kendi Portresi Hediye Edildi02 Mart 2017 Perşembe 12:33
  • Tepebaşı’nın Sporcularından Büyük Başarı02 Mart 2017 Perşembe 12:33
  • Kahtalı Esnaflardan Emniyet Teşkilatına Plaket02 Mart 2017 Perşembe 12:33
  • Van’da Hasta Ve Hasta Yakınları İçin Mağaza Açıldı02 Mart 2017 Perşembe 12:33
  • Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal’dan Vali Demirtaş’a Ziyaret02 Mart 2017 Perşembe 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti