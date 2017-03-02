Erdemli Belediyesinden Eğitim Kurumlarına Hizmet Desteği

Erdemli Belediyesi, sorumluluk bölgesinde eğitim kurumlarına hizmet desteği vermeye devam ediyor.

Erdemli Belediyesi, sorumluluk bölgesinde eğitim kurumlarına hizmet desteği vermeye devam ediyor.

Erdemli tarihinde okullara yönelik en çok hizmetin kendi dönemlerinde verildiğini savunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu hizmetlerin belediyenin eğitim öğretime verdiği önemin büyüklüğünü ortaya çıkardığını söyledi. Eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Tollu, eğitimin kaliteli olmasının, kaliteli hizmetle doğru orantılı olduğunu kaydetti.

Boya badana dışında tüm okul yollarını asfalt ve parke yollara kavuşturduklarını, aynı şekilde okul bahçelerini de parke taşlarla ördüklerini ifade eden Tollu, her okul bahçesine oyun grupları, spor alanları armağan ettiklerini kaydetti. Öğrencilerin kaliteli ve huzurlu bir eğitim görebilmeleri adına her türlü hizmeti yerine getirdiklerini söyleyen Tollu, "Ekiplerimizin son olarak yaptığı hizmetler Tömük Yeşildere okuluna oyun gurubu, Limonlu ilk ve ortaokulunun bahçelerine parke döşenmesi, Kayacı ilkokulunun boya badana ve tadilat işleri ve Arpaçbahşiş ilkokuluna oyun gurubu kurulmasıdır. Sarıyer Mahallesinde de okulumuzun ihtiyaçlarını tespit ettik, en kısa zamanda o okulumuzun da ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bundan sonrası için de bu hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Eğitimin her zaman geliştirilerek kaliteli olarak sunulmaya devam etmesi için kendilerine düşen ne iş varsa yapmaya devam edeceklerini ifade eden Tollu, "Bizim olduğumuz yerde hizmet konuşulur, hizmet yapılır" diye konuştu.