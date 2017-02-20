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Erdemli’de Asfalt Çalışmaları Sürüyor

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Erdemli’de Asfalt Çalışmaları Sürüyor
Mersin'in Erdemli Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları kapsamında Alata Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Mersin'in Erdemli Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları kapsamında Alata Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede birçok mahallenin ilk defa sıcak asfaltla tanıştığı bildirildi. Çalışmaların şu an Alata Mahallesi'nde sürdüğü kaydedilirken, eş zamanlı olarak da birçok hizmetin gerçekleştirildiği belirtildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Erdemli genelinde sıcak asfalt çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Ekiplerin, Merkez, Türbe, Barbaros, Koyuncu Mahalleleri, Yüksek Mahalle, Adnan Menderes ve Alata Mahallelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Tollu, kış günlerinin yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte plan dahilindeki tüm yolları sıcak asfaltla buluşturacaklarını kaydetti. Başkan Tollu, ekiplerin çalışmalarını Alata Mahallesinde yoğunlaştırdığı bilgisini vererek, asfalt çalışmaları konusunda belediye olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını vurguladı. Tollu, "Belediye olarak asfaltlama hizmeti konusunda her zamankinden daha güçlü bir atağa kalkmış bulunuyoruz. Birçok mahallemizi sıcak asfaltla tanıştırdık. Bu konuda son derece ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Erdemli sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere sıcak asfalt hizmetini götürüyoruz. Erdemli'nin yayla mahalleleri de dahil asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Vatandaşımızın içi rahat olsun söz verdiğimizden daha fazla hizmeti gerçekleştireceğiz. Onlar bu hizmetleri sonuna kadar hak ediyor, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Erdemli için kaliteli hizmetler üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Tollu, Erdemli'yi başta yol hizmeti olmak üzere her alanda geliştirerek, her konuda imrenilen bir yerleşim beldesi yapıncaya kadar çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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