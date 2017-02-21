Erdemli’de Çocuklar İçin İkinci Gemi Park Yapıldı

Mersin'in Erdemli Belediyesi, çocuklar için oyun gruplarını gemi şeklinde yerleştirdiği ikinci parkı da yaptı.

Mersin'in Erdemli Belediyesi, çocuklar için oyun gruplarını gemi şeklinde yerleştirdiği ikinci parkı da yaptı.

Erdemli Belediyesi'nin ilçe merkezi ve diğer mahallelerdeki park çalışmaları devam ediyor. Yeni dönemdeki projeleri çerçevesinde Erdemli'nin tüm mahallelerine içinde oyun grupları ve spor aletleri bulunan en az bir park hedefini gerçekleştirmek için çalışan ve daha önce sahilde şehrin ilk gemi parkını yaparak çocuklara armağan eden Erdemli Belediyesi, bu kez de Akdeniz Mahallesi'ne bir gemi park daha yaparak çocukları sevindirdi.

Park çalışmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "parkı olmayan hiçbir mahalle kalmayacak" sloganıyla yola çıkarak büyük aşamalar kaydettiklerini belirterek, son olarak Akdeniz Mahallesi'ne gemi şeklinde bir park inşa etiklerini bildirdi. Verdikleri sözlerden daha fazlasını yapacaklarını her ortamda dile getirdiklerini vurgulayan Tollu, "Erdemli sınırları dahilinde parkı olmayan hiçbir mahalle kalmayacak. Erdemli'nin hem görsel hem de fiziki olarak gelişmesi, büyümesi ve güzelleşmesi için 7/24 çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların büyük bir kısmı, belediye personeli tarafından belediye araç ve gereçleri kullanılarak yapılmaktadır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Erdemli'yi Akdeniz'in incisi, turizmin göz bebeği bir şehir haline getirebilmek için çalışıyoruz. Akdeniz Mahallesini de Erdemli'nin incisi haline dönüştürmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu park da bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkmış bir eserdir. Erdemli'nin her mahallesi hiçbir ayrım yapılmadan aynı hizmeti alacak" dedi.

Şehrin estetik görünümü konusunda çok hassas olduklarını dile getiren Tollu, parklar ve yeşil alanların çok ince çalışmalar sonrasında yapıldığına dikkat çekti. Bu alanların sayısının fazlalığının, bakımlı ve temiz olmasının, olması gereken yerde bulunmasının şehirlerin genel görünümü açısından önemli olduğunu vurgulayan Tollu, tüm plan ve projelerinin bu bilinçle hareket ederek hazırlandığını ve uygulamaya sunulduğunu ifade etti.

Öte yandan, yapılan parkı çok beğendiklerini söyleyen ve emeği geçenlere teşekkür eden vatandaşlar, çocuklarının eğlenme ihtiyaçlarının bu park sayesinde giderileceğini söylediler.