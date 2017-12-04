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Erdemli’de Hdp Bürosuna Ateş Açtığı İddiasıyla Bir Kişi Gözaltına Alındı

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Erdemli’de Hdp Bürosuna Ateş Açtığı İddiasıyla Bir Kişi Gözaltına Alındı
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesinde HDP mahalle temsilciliği bürosuna ateş kaçtığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesinde HDP mahalle temsilciliği bürosuna ateş kaçtığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün gece Kargıpınarı Mahallesi'nde bulunan HDP mahalle temsilciliği bürosuna av tüfeği ile ateş edilmesi olayının faili olan şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, konu ile ilgili tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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