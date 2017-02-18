Erdemli’de Motosikletlere Denetim

Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan denetimde 60'ın üzerinde motosiklet trafikten men edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan denetimde 60'ın üzerinde motosiklet trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre; Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ve bölge trafik ekipleri çevreyi rahatsız eden motosikletlere yönelik ilçenin en çok nüfusa sahip mahalleleri Kargıpınarı ve Tömük'te uygulama yaptı. Uygulamada yaklaşık 300 motosikletin evrakları incelendi. Sürücü belgesi başta olmak üzere motosikletlere ait evrakları inceleyen ekipler, sürücü belgesi bulunmayan, kask takmayan, evrakları tam olmayan ve özellikle egzozu açık motosikletlere cezai işlem uygulandı. Plakasız ve tescilsiz olduğu belirlenen 60'ın üzerinde motosiklette trafikten men edildi. Trafikten men edilen motosikletler yediemin deposuna kaldırıldı.

Vatandaşlar ise egzozu açık motosikletlerin çevreyi rahatsız ettiğini belirterek, uygulayama destek verdiklerini söyledi.