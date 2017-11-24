Erdemli’de Öğretmenlerin De Hatıra Ormanı Var

Mersin'in Erdemli ilçeside Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 5 bin fidan...

Mersin'in Erdemli ilçeside Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 5 bin fidan dikimi gerçekleştirilerek, hatıra ormanı oluşturuldu.

Erdemli Atış Poligonu'nun kuzeyindeki, daha önce Sarılar Yangınında zarara gören arazide gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ile daire amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Orman İşletme Müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenledikleri 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamındaki fidan dikim etkinliğine katıldık. Ormanlarımızın korunması, işletilmesi, geliştirilmesi ve genişletilmesini önemsiyoruz. İnsanlarımızda ağaç ve orman sevgisinin yaygınlaştırılması da önemlidir. Bugün burada fidanların öğretmenlerimiz tarafından toprakla buluşması da ayrı bir güzellik. Ben etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Erdemli Orman İşletme Müdürü Ismail Çelik ise "Öğretmenlik, emek, fedakarlık, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. Öğrentmenlerimiz için Erdemlli'de 5 bin fidan toprakla buluşturuluyor. Etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu. Ebediyete intikal eden öğrentmenler içinde dua okundu.