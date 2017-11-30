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Erdemli’de Satranç Şampiyonları Belli Oldu

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Erdemli’de Satranç Şampiyonları Belli Oldu
Erdemli Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Erdemli Şubesince düzenlenen "Satranç Turnuvası" sonuçlandı.

Erdemli Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Erdemli Şubesince düzenlenen "Satranç Turnuvası" sonuçlandı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve yüzlerce öğrencinin katıldığı turnuvada dereceye girenler belli oldu. Kupa töreninde konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, amaçlarının satrancı Erdemli'de geliştirmek, önemini arttırmak olduğunu söyledi. "Böylesine önemli bir beyin sporunun gelişime olan artıları ortada. Çocuklarımızın beyin gelişimleri için satranca ağırlık vereceğiz" diyen Tollu, ülkenin akıl gücüne her zaman ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Zeki toplumların her zaman arzu edilen toplumlar olduğunu kaydeden Tollu, "Bir milletin zeka düzeyi o milletin her şeyi ile ilintilidir. Yani medeniyet seviyesi, gücü, demokrasi anlayışı, güzellikleri aklınıza gelebilecek her şey millet zekası ile orantılıdır. Bu anlamda Türk milleti olarak oldukça şanslıyız. Bu zeka kabiliyetimizi her daim diri tutmalı, geliştirmeliyiz. Bunun birçok yolu vardır elbet. Satranç da bunlardan bir tanesi ki, dünya genelinde zeka ile ilintili en kabul gören, en geçerli beyin sporu tarih boyunca satranç olduğu bir hakikattir. Biz de elinizden geldiğince buna katkı sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Tollu, dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını verdi.

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