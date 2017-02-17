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Erdemli’de Trafik Kazası: 3 Ağır Yaralı

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Erdemli’de Trafik Kazası: 3 Ağır Yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mersin-Antalya D-400 karayolu Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki Yeniyol ışıklarında meydana geldi. Işıklara hızla girdiği ileri sürülen lüks bir otomobille, ekmek yüklü olduğu öğrenilen 33 KFM 16 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü Volkan C. (36), otomobilde bulunan Aylin Ş. (26) ile kamyonet sürücüsü Sezai Ş. yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Sezai Ş. Mersin'e, Volkan C. ile Aylin Ş. ise kaza yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdemli’de Trafik Kazası: 3 Ağır Yaralı

Erdemli’de Trafik Kazası: 3 Ağır Yaralı

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