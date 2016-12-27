  • BIST 77.095
  • Altın 129,305
  • Dolar 3,5132
  • Euro 3,6701
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Erdemli’nin Tanıtımına Kızkalesi Koşusu İle Destek

» »
Erdemli’nin Tanıtımına Kızkalesi Koşusu İle Destek
Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Adana Hipodromu'nda düzenlenen "Kızkalesi" isimli özel at yarışının, ilçenin tanıtım faaliyetlerinin...

Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Adana Hipodromu'nda düzenlenen "Kızkalesi" isimli özel at yarışının, ilçenin tanıtım faaliyetlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Adana Hipodrom Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda düzenlenen Kızkalesi at yarışı özel koşusunu Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da izledi. Hipodrom Müdürlüğü'nün özel davetlisi olarak yarışları takip eden Tollu, yapılan koşunun isminin "Kızkalesi" olmasının, ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi. Bu amaçla koşuyu izlemeye geldiklerini belirten Tollu, organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etti. Tollu, "Erdemli'nin tanıtımı için birçok alanda çaba sarf ediyor, organizasyonlar düzenliyor ve her türlü etkinliklere iştirak ediyoruz. İlçemizin gelişmesi ve cazibe merkezi olması için bu durumu çok önemsiyoruz. Bu yarış da tanıtım faaliyetlerimizin bir parçası" dedi.

Yarış sonunda birinci olan ve biniciliğini Jokey Selim Kaya'nın yaptığı Eren Efendi isimli atın sahibi Müthiş Ölçer'i tebrik eden Başkan Tollu, birinciye Kızkalesi figürlü özel bir plaket takdim ederek başarılarının devamını diledi. Adana Hipodrom Müdürü Burhan Şatır da Tollu'ya katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuzla’da Sosyal Açıdan Dezavantajlı Kesimin “Gönül Elleri Çarşısı” Var27 Aralık 2016 Salı 09:53
  • Tunceli’de 67 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı27 Aralık 2016 Salı 09:53
  • İzmit’te Mahalle İnceleme Gezileri Sürüyor27 Aralık 2016 Salı 09:53
  • Başkan Akgün: “Sağlık İşleri Müdürlüğü’müz Önemli Hizmetlere İmza Attı”27 Aralık 2016 Salı 09:53
  • Osmaniye’de Elektrik Kesintisi27 Aralık 2016 Salı 09:48
  • Hatay’ın 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi27 Aralık 2016 Salı 09:48
  • Mersin’in 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi27 Aralık 2016 Salı 09:48
  • Hızırreis’te Çocuk İstismarı Anlatıldı27 Aralık 2016 Salı 09:48
  • Adana’nın 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi27 Aralık 2016 Salı 09:48
  • Koto Genel Sekreteri Anlıpak’tan K Belgesi Uyarısı27 Aralık 2016 Salı 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti