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Erdemli’ye Yeni Kapalı Pazaryeri Ve Otopark Yapılıyor

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Erdemli’ye Yeni Kapalı Pazaryeri Ve Otopark Yapılıyor
Erdemli Belediyesi tarafından Kocahasanlı Mahallesinde yapımına başlanılan kapalı pazaryeri ve otopark çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Erdemli Belediyesi tarafından Kocahasanlı Mahallesinde yapımına başlanılan kapalı pazaryeri ve otopark çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İnşaat alanında çalışmaları takip eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu hizmet dönemi içerisinde tüm beldelerde kapalı pazaryeri ve otopark alanlarının tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi. Bu konuda canhıraş bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Tollu, "Yapılan bu hizmetteki amacımız, ilk olarak kapalı pazaryeri olarak kullanmak ancak pazar kurulmadığı günlerde de gerek otopark olarak gerekse iyi günde kötü günde vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanışlı alanlar inşa etmektir. Görevimiz icabı toplumun her kesimini düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu hizmetle pazarcı esnafımızın naylon çadırlar altında zor çalışma koşullarında çalışmaktan kurtarıyoruz. Erdemli merkezde bunun örneğini görebilirsiniz. Erdemli'de pazarcı esnafı sağlık ve temizlik şartlarına uygun, tuvaleti lavabosu olan, güneşten yağmurdan etkilenmeden huzur içerisinde alış veriş yapılan bir alanda çalışıyorlar. Tüm beldelerimizde ve nüfusu yaz aylarında 30 bini bulan Avgadı Mahallesinde de bu hizmetin aynısını gerçekleştireceğiz" dedi.

Tüm bu hizmetleri bu hizmet dönemi içerisinde tamamlamayı planladıklarını anlatan Başkan Tollu, sözlerini Erdemli'yi modern ve yaşanabilir bir kent konumuna getirmek için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyleyerek tamamladı.

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