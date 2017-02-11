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Erdik: "Esnafımız Rahat Bir Nefes Alacak"

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Erdik: "Esnafımız Rahat Bir Nefes Alacak"
Fatsa Genç İş Adamları Derneği(FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan Erdik, can suyu niteliğindeki faizsiz kredinin esnafı rahatlatacağını söyledi.

Fatsa Genç İş Adamları Derneği(FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan Erdik, can suyu niteliğindeki faizsiz kredinin esnafı rahatlatacağını söyledi.

Mehmet Serkan Erdik yaptığı açıklamada, "Daha önce Bilim Sanayi Bakanlığımız tarafından KOSGEB üzerinden 15 bin esnafımıza sağlanan 50 bin üst limitli 1 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi ile güzel gelişmeler yaşandı. Fatsa genelinde sadece 13 esnafımızın yararlanabildiği bu imkandan artık birçok küçük ölçekli esnafımız faydalanacaktır. Bağlı bulunduğumuz konfederasyon olan Türkiye Genç İş Adamları Konferedasyonu(TÜGİK) ile beraber dernek olarak Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım Bey ile yaptığımız toplantıda da bu konu gündeme geldi. Başbakanımız sayının az olduğunu, toplamda 250 bin başvurudan sadece 15 bin'in bu imkandan faydalanacak olmasının yeterli olmadığını dile getirdi. Bunla ilgili olarak bakanlığın yapmış olduğu çalışma sonucunda bu imkandan başvuran herkes faydalanacak. Daha önce ki başvuru dönemin de yoğunluktan dolayı Fatsa ve Ordu'da birçok esnafımız başvurusunu yapamamıştı. Bakanlığımızdan bununla ilgili olarak da yeni başvuru alımı yapılacağı açıklandı. Küçük ve orta ölçekli esnafımızın bu imkandan faydalanmak için izleyecekleri yol şu şekildedir. Daha önce başvuru yapan esnafımızın tekrar başvuru yapmasına gerek yok. Yeni başvuru yapacak mikro ölçekli esnafımızın da 10-20 Şubat arasında Ordu KOSGEB İl Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Özellikle fındık fiyatlarındaki dengesizlikten dolayı ekonomide yaşadığımız sıkıntılı bu dönemde 50 bin faizsiz kredinin esnafımıza rahat bir nefes aldıracağı kanaatindeyim. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

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