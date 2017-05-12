Erdoğan: "Ben Zirveye Gidiyorum Zırvaya Değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel Belediye Başkanının kendisi hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin, "Brüksel Belediye Başkanı, NATO'nun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel Belediye Başkanının kendisi hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin, "Brüksel Belediye Başkanı, NATO'nun bir mensubu değil ve NATO adına konuşacak birisi de değil. O kendi işine baksın. Ben zirveye gidiyorum zırvaya değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, "CHP'den, "Trump'ın YPG/PYD'ye silah yardımını resmi olarak karar almasının ardından bu ziyaret gözden geçirilmeliydi, gidilmeseydi daha doğru olurdu" şeklinde açıklamalar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bu tür ifadeyi kullanmışlarsa ben o ifade üzerinden kullanayım. Önce bunların siyaset öğrenmesi lazım. Siyaseti bilmeyenlere bu şekilde cevap vermenin hiçbir anlamı yok. Biz neyi ne zaman, nasıl gözden geçireceğimizi çok iyi biliriz. Bunun için de ana muhalefetin aklına ihtiyacımız yok. Onlar kendi akıllarını kendilerine saklasınlar. Biz her şeyimizin istişaresini en geniş, en derin anlamda yaparız. Yolumuza da o şekilde devam ederiz. Bu bir defa dünyadaki gelişmelerden ne kadar uzak olduklarının da bir alametifarikasıdır" şeklinde konuştu.

"Bu ziyaret bir yeni milat olacaktır inşallah"

Amerika'nın YPG'ye yönelik ağır silah yardımı kararı hatırlatılarak, Amerikan kamuoyunda PKK ile mücadele konusunda bundan sonraki süreçte Türkiye ile daha yakın iş birliği, istihbarat paylaşımı, belki yeni bazı yapılanmaların hayata geçirebileceğine yönelik bazı açıklamalar geldiği ve Sincar'a yönelik operasyonun daha öne çekilebileceğini ilişkin Türkiye ile temasların yapıldığının belirtildiği gibi açıklamaların Türkiye'yi tatmin ve ikna edici noktada olup olmadığı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bu ziyaretimi Türkiye - Amerika ilişkilerinde yeni bir milat olarak görüyorum. Şu ana kadar gelen bilgilerin içerisinde bizi tatmin eden bilgiler olduğu gibi yeterli bilgiler olmadığını da maalesef yaşayarak gördük. Bu bakımdan bu ziyaret bir yeni milat olacaktır inşallah. Ondan sonra bunları değerlendirmek çok daha gerçekçi, rahat olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Ben zirveye gidiyorum zırvaya değil"

Çin ve Amerika ziyaretinden sonra NATO Zirvesi için Brüksel'e gideceği hatırlatarak, Brüksel Belediye Başkanının, "Erdoğan yanlısı gösterilere izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamaları olduğunun sorulması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Brüksel Belediye Başkanı, NATO'nun bir mensubu değil ve NATO adına konuşacak birisi de değil. O kendi işine baksın. Brüksel sokaklarını nasıl temizleyeceğini düşünsün. Ona göre ne gibi adımlar atılacak onları düşünsün. Bıraksın da bu işleri üst düzeydeki Belçika'nın NATO'daki temsilini üstlenen kişiler konuşsun. Orada Erdoğan yanlılarına ben kalkıp da şu anda ne Brüksel Belediyesini ziyarete gidiyorum ne de bu noktada Brüksel'deki Belçika yetkililerini ziyarete gidiyorum. Ben NATO'daki yapılacak bir zirveye katılacağım. Olay budur. Gücü şuna yetiyorsa, "Ben NATO Zirvesi'ne de Erdoğan'ı sokmam" diyorsa, buna gücü Belçika yetkilerinin yetiyorsa çıksınlar bunu açıklasınlar. Ben zirveye gidiyorum zırvaya değil. Dolayısıyla da atacağımız adımın nerelere tekabül ettiğini de gayet iyi biliriz. Bunlarınki zırvalamak başka bir şey değil. Biz görevimizi yaparız ve NATO Zirvesi'nde de A" dan Z'ye bütün bu olanların hepsi zaten orada gündeme gelecek. NATO niçin var? Bunları hep konuşacağız. Eğer NATO terörle mücadele de bir rol almayacaksa niye var. Bunları da konuşacağız. Dünyanın değişik yerlerinde NATO'nun tüm bu terörle mücadelelerinde nasıl rol aldığını gayet iyi biliyoruz. Örnekleriyle inşallah bunlarında gereğini yaparız."

"Ziyarette Çin - Türkiye ilişkilerindeki altyapı, üstyapıya yönelik çok önemli bir adımın atılması söz konusu"

Vize ve ticaret hacminin geliştirilmesi noktasının ötesinde Çin'e yapacağı ziyaretten ne gibi başka çıkarımlar beklenebileceği ve "Tek Yol Tek Kuşak Projesi'nin ticarette korumacılık faktörünün önüne geçip küreselleşmeyi güçlendirip güçlendiremeyeceği sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyarette ön hazırlıklarını yaptığımız Çin - Türkiye ilişkilerindeki altyapı üstyapıya yönelik çok önemli bir adımın atılması söz konusu. İnşallah bu adımın atılması gerçekleşirse, bu sadece Türkiye ile Çin arasında değil inşallah dünyada da farklı bir tesir uyandıracaktır. Bunun yanında yine Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkilerimizde çok daha farklı görüşmeleri yapmak suretiyle ne gibi adımlar atabiliriz bunların da değerlendirmesini ikili görüşmede yapacağız" açıklamasında bulundu.