Erdoğan 'dikeyi eleştirdi', Yılmaz 'Sheraton'u unuttu

Samsun'da büyük tartışmalara neden olan Sheraton Hotel'in imar planlarına onay veren Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikey yapılara yönelik eleştirisinden sonra söylem değiştirdi. Yılmaz, "Dikey yapılaşmadan uzaklaşmamız lazım" dedi

​Samsun Valiliğince düzenlenen muhtarlarla istişare toplantısında Atakum'da gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yapılaşma konusunda değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikey mimariden yatay mimariye geçilmesi yönünde yaptığı uyarıdan sonra Samsun'da davalık olmasına rağmen açılan Sheraton Hotel'in imar planlarına onay veren Başkan Yılmaz'da söylem değiştirdi.

Yılmaz, "Değerli arkadaşlar bu bizim şehrimizin olumlu yönde gelişme dinamiklerinin düğmesine basılmış olduğunu ve bu gelişmenin olumlu yönde gittiğini gösteriyor. Yapmamız gereken bir şey daha var; özellikle Atakum’da betonlaşmanın, yüksek katlı binaların yapımından uzaklaşıp daha çok bahçeli ve yeşil alanı bol konutlar yapmamız gerekiyor. İnsanı topraktan ve doğadan uzaklaştıran bu dikey yapılaşmadan vazgeçip daha alçak, daha geniş alanlara yayılmış, daha ferah, perspektifi ve silüeti daha çağdaş şehirler yapmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Atakum bu şansı kaybetmiş bir yer değil, onun için yeni gelişen Altınkum,Çatalçam ve Taflan’da buna çok dikkat ediyoruz" dedi.

Samsun Sheraton Hotel'in imar planlarına Kıyı Kenar Çizgisinde yer aldığı için Mimarlar Odası'nın açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Büyükşehir Belediyesi imar planlarını karar sonrası değiştirmişti. İmar planları sonrası otelin açılışına onay verilmişti.

Erdoğan: 'Dikey değil yatay mimariden yanayım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dikey mimariden değil, yatay mimariden yana olduğunu belirtmişti. Erdoğan "Bugünün Türkiye’si böyle bir çirkinliği, böyle bir nobranlığı asla hak etmiyor. Dikey mimarinin altında yatan gerçek nedir? Az topraktan çok para kazanmak. Aslı budur. Sadece beton, demir yığınlarında oluşan çirkin yapılar, bırakın şehirlerimizi yaylalarımızı, kıyılarımızı da işgal etmeye başlamıştır. Bu çirkinliklerden çok derin üzüntü duyuyorum. Bu facialara bakanlık olarak, belediyeler olarak işbirliği halinde izin vermememiz lazım. Şehirlerimiz kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondulardan kurtulurken şahsiyetsiz mimari ekollerin pençelerine de itilmemelidir. Kendi şehir planlarımızı hayata geçirecek yatırımların ardından gitmeliyiz" dedi.

Zekeriya FIRAT / Özel Haber