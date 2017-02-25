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Erdoğan eski vekillerle buluştu

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Erdoğan eski vekillerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu. Yemeğe eski AK Partililerden Bülent Arınç, Zafer Çağlayan gibi isimlerle birlikte Suat Kılıç'ın da katıldığı öğrenildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili eski bakan ve milletvekilleriyle Külliye'de yemekte buluştu. Külliye'de gerçekleşen yemek saat 20.00'de başladı ve 2 saat sürdü. Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım ile birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı, eski bakan ve milletvekillerine "referandum" mesajları verdi. Yeni sistemi anlatan Erdoğan, referandum kampanyasında daha aktif görev almalarını istedi. "Daha çok çalışmalıyız" çağrısı yaptı. AK Parti'nin kampanya startını vereceği program öncesinde gerçekleşen sürpriz buluşmada ağırlıklı olarak anayasa değişikliği ve referandum sürecinde yapılması gerekenlerin konuşulduğu öğrenildi.

DAVUTOĞLU VE GÜL KATILMADI
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yurtdışında olması nedeniyle programa katılamadı. Eski Başbakan Davutoğlu da yemeğe katılmayanlar arasındaydı.

ARINÇ'LA AYNI MASADA OTURDU
Erdoğan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve bakanlarla aynı masada oturdu. Masada Erdoğan’ın solunda Arınç'ın sağında Başbakan Yıldırım oturduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde “kış bahçesi” olarak bilinen salonda yapılan yemeğe eski AK Partililerden Bülent Arınç, Suat Kılıç, Zafer Çağlayan, Sadullah Ergin ve Hüseyin Çelik gibi isimlerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı başdanışmanlarının katıldığı da öğrenildi.

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