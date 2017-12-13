Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkelere derhal Filistin'i tanıma çağrısı yapıyorum. Biz bugün Kudüs'ü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkelere derhal Filistin'i tanıma çağrısı yapıyorum. Biz bugün Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak tanıdığımızı ilan ettik. Diğer ülkeleri de Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed El Useymin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs'ün sahipsiz olmadığını gösterdik, İİT, Kudüs'ün kutsiyetine uygun anlamlı bir toplantı yaptık. Bundan böyle taraf olan bir ABD'nin İsrail-Filistin arasında arabuluculuk yapması diye bir şey söz konusu olamaz. Artık bitmiştir. Kim arabuluculuk yapar bunu konuşmamız lazım. Arabuluculuk konusu üzerinde durmamız gerekiyor. Gerekirse BM'de bunu gündeme getirmemiz lazım" dedi.

"Bu toprakların gerçek sahibi Filistin'dir"

Bugüne kadar alınmış birçok güvenlik konseyi kararı olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alınan hiçbir karara İsrail uymamıştır ama tezgah da hep İsrail'e çalışmıştır. Bu toprakların gerçek sahibi Filistin'dir. 1947'de İsrail neyse şimdi de Filistin o hale getirilmiş durumda. Trump efendi tamamının İsrail'in olmasını istiyor. Bu mantık Sultan Abdülhamit'e yaptıramadıklarını şimdi yapmak istiyorlar. Bizler bu duruşumuzu kararlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Amerikan Yönetimi tüm ikazlara rağmen ahlak, mantık dışı açıklamasını yaptı. Trump'ın ilan ettiği bu kararın bizim için bir kıymeti yoktur. Kendi çalar, kendi oynar" diye konuştu.

Papa'yla yaptığı açıklamaların örtüştüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'ın kararının ardından tüm kardeşlerime davet yolladım, diğer ülkeleri de davet ettim. Bugün burada Venezuela Devlet Başkanı Maduro'da var. Venezuela nere İstanbul nere sağ olsun çıktı geldi. O da burada desteğini açıkladı. Kudüs'teki mukaddes mekanların hamisi konumunda olan Ürdün Kralı 2. Abdullah da desteğini açıkladı. Bugünkü zirveye 30'u aşkın devlet başkanları ve meclis başkanları da teşrif etti. Dışişleri bakanlarıyla beraber 50'yi aşkın katılım oldu" dedi.

"Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkelere derhal Filistin'i tanıma çağrısı yapıyorum"

Kudüs'e özgürlük başlıklı İstanbul deklarasyonu imzalandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan devamla şöyle konuştu:

"Hatada ısrara etmenin kimseye faydası yoktur. ABD makamlarının bu yanlış kararlarından bir an önce dönmelerini bekliyoruz. Buradan bir ittifak doğmuştur. Kudüs'ün kaderi kandan beslenen, çocuk, kadın, yaşlı demeden öldürerek sınırlarını genişleten bir ülkenin eline bırakılamaz. Down sendromlu bir çocuğu işkence yaparak sürükleyip götürüyorlar. Ufacık bir kız. Annesi yavrusuna sarılıyor. Onlar gelip dipçikle anneyi döverek, işkence ederek, herkesin gözü önünde bunu yapıyor. Daha da ileri gidiyorum bu çocukları döverek demir kafeslerin içine koyuyorlar. Ey Trump sen bu İsrail'in mi arkasında duruyorsun. Ben normal karşılamaya başladım. Savunur. Çünkü YPG'yi, PYD'yi DEAŞ'a karşı cepheye süren Trump bunu da yapar. İsrail aleyhinde alınan onca karar rağmen haritada gösterdiğim gibi Filistin'deki yasa dışı faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede barışın Filistinliler kendi ülkesinde özgürce yaşayabildiklerinde mümkün olacağını ifade ettik. Biz teşkilat olarak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinden asla geri adım atmayacağız. Bir kez daha şu tarihi açıklamayı yapmak istiyorum. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkelere derhal Filistin'i tanıma çağrısı yapıyorum. Biz bugün Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak tanıdığımızı ilan ettik. Diğer ülkeleri de Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımaya davet ediyorum."