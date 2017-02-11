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Erdoğan-guterres Görüşmesi

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Erdoğan-guterres Görüşmesi
Cumhurbaşkanllığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BM Genel Sekreteri Guterres'in ilk ikili resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanllığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BM Genel Sekreteri Guterres'in ilk ikili resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğani ile görüşmesine ilişkin "Guterres, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler için "son derece önemli bir ülke" olduğunu kaydederek özellikle Medeniyetler İttifakı projesi ve arabuluculuk dostları gurubu kapsamında ülkemizin üstlendiği öncü rolden övgüyle bahsetti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres'in ilk ikili resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini hatırlatan Kalın, şunları kaydetti:

"Guterres, Cumhurbaşkanımızla Haziran 2015'te BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak geldiği Midyat'ta görüşmüştü. Bugün gerçekleşen görüşmede Midyat Geçici Barınma Merkezi'nde gerçekleştirdiği temasları hatırlatarak Cumhurbaşkanımıza Türkiye'nin mültecilere gösterdiği evsahipliği ve cömertlik için müteşekkir olduğunu ifade etti. Guterres, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler için "son derece önemli bir ülke" olduğunu kaydederek özellikle Medeniyetler İttifakı projesi ve arabuluculuk dostları gurubu kapsamında ülkemizin üstlendiği öncü rolden övgüyle bahsetti; Türkiye'nin bölgedeki tüm krizlerin çözümü bakımından anahtar ülke olduğunu vurguladı. Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesisi için Astana ve Cenevre'de devam eden görüşmelerin önemine dikkat çekerek "siyasi çözümün sağlanması için birlikte çalışalım" mesajı verdi."

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres'in terörle mücadele konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ve bu bağlamda atılması gereken adımlar konusunda mutabık kaldıklarını belirten Kalın, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanması için müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı. Filistin'de iki devletli çözümün desteklenmesi hususunda mutabık kalındı. Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler'in küresel barış ve istikrar için etkin şekilde çalışmasının önemine ve çerçevede özellikle Güvenlik Konseyinde reform ihtiyacına dikkat çekerek Guterres'e Genel Sekreter sıfatıyla ilk ikili resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştirdiği için teşekkür etti."

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