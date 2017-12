Erdoğan: “Her Daim Milletimizin Hizmetindeyiz”

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve il Genel Meclis üyesi Abuzer Yalvaç Kahta ilçesine bağlı 5 köyü ziyaret ederek köy halkının...

Yapılan köy ziyaretlerinde açıklamalarda bulanan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, her yere eşit seviyede hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Yapılması gereken hizmetleri köy muhtarlar ile istişare ettiklerini ifade eden Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "İl Genel Meclis üyesi Abuzer Yalvaç ile birlikte Turanlı köyü, Güzelçay köyü, Karacaören köyü, Fıstıklı köyü ve Büyükbejyan (Bejiyan) köyüne ziyaretler gerçekleştirdik.

2017 yılı Aralık ayı suni çalışmalarımızı incelemek ve yapılması gereken hizmetleri köy muhtarlarımızla istişare ettik. Turanlı köyünde yapılan yol asfalt ve içme suyu, Güzelçay köyünde yol asfalt çalışmalarını ve devam eden kanalizasyon inşaatını, Karacaören köyünde yapımı tamamlanan kanalizasyon ve yapılan sosyal tesisleri yerinde inceledik. Belenli köyünde inşaatı devam eden kanalizasyon inşaatı için gerekli olan ihtiyaçları tespit ettik. Bu ihtiyaçları kısa sürede karşılayacağız. Fıstıklı köyünde içme suyu acil ihtiyaç olan kanalizasyon yapım inşaatını denetledik. 2018 yılı yatırım programı kapsamında Büyükbejyan (Bejiyan) köyünde planlanan ve çok amaçlı kullanılmak üzere sosyal tesis ile taziye evi yapılmasını kararlaştırdık. Belenli Köyü ve bağlı bütün mezraların yollarını ile güzergah üzerindeki bütün köylerimizin yollarını asfaltlamış durumdayız. Yapılan asfaltla birlikte Belenli köyü güzergahını kullanan vatandaşlarımızın kış aylarında daha rahat bir yolculuk geçireceklerini umuyorum. Adıyaman'a, ilçelerine ve bağlı köylerimize her zaman hizmet etmek için çalışıyoruz. Bütün amacımız vatandaşlarımızın daha rahat yaşamaları ve ilçelerle aynı seviyede bir yaşam sürdürmeleridir. Şehir merkezine yaptığımız hizmetleri köylerimize de ulaştırmak için çalışıyoruz. Temel hedefimiz merkez ve köylerimiz arasında bir farkın olmamasıdır. Her yere eşit seviyede hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bizler her daim milletimizin hizmetindeyiz. Hizmet etmek yolunda asla yorulmayacağız" dedi.

Turanlı köyü muhtarı Mehmet Erdem, Güzelçay Köyü Muhtarı Mehmet Bozan, Karacaören Köyü muhtarı Bekir Bozan, Fıstıklı Köyü Muhtarı Mustafa Yılmaz ve Büyükbejyan (Bejiyan) Köyü Muhtarı Murat Denizhan ise, Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve il Genel Meclis Üyesi Abuzer Yalvaç'a yapılan hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti.