Erdoğan İle Akar, Bahreyn, Suudi Arabistan Ve Katar’a Resmi Ziyarette Bulunacak

Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte askeri iş birliği konularını görüşmek...

Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte askeri iş birliği konularını görüşmek ve bölgesel değerlendirmeler yaparak bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 13-15 Şubat 2017 tarihlerinde Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a askeri iş birliği konularını görüşmek ve bölgesel değerlendirmeler yaparak bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak üzere resmi ziyarette bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.